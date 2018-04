Kiterjeszti Tetration analitikai platformját a Cisco

Már vas nélkül, szolgáltatásként is elérhető a Cisco analitikai platformja. A virtuális appliance-ként emlegetett Tetration-V az ügyfél saját, meglévő szerverein üzemeltethető, a Tetration SaaS pedig a Cisco saját felhőjében futó, off premise szolgáltatásként vehető igénybe. Ezzel a közel két éve bejelentett analitikai rendszer immár a kisebb ügyfelek számára is elérhető, hisz ahhoz a korábbi kritériumok alapján már nem szükséges az eleinte 36, majd később 6 darab Cisco szerver beszerzése. Az üzleti döntéssel a Cisco igyekszik még inkább elszakadni hardveres gyökereitől, közelítve a szoftverközpontú vállalat modellje felé.

Az elsősorban multicloud adatközpontokra szabott Tetration platform az adatközpont hardveres és szoftveres elemeit folyamatosan monitorozó, jól skálázható analitikai rendszer, amely a begyűjtött információk elemzésével javaslatokat ad az esetleges megbízhatósági, teljesítménybeli, illetve biztonsági problémák kezelésére, elhárítására. A monitorozás a komplett szoftveres és hardveres rendszert körülöleli, így a bare metal-on, virtuális gépeken, illetve konténerekben futó munkafolyamatokat, illetve az azok közötti esetleges összefüggéseket is nyomon követi az analitika, legyen szó publikus vagy privát felhőről, netán on premise környezetről.

A szoftver például képes jelezni, illetve számításba venni, ha egy ismert sebezhetőséggel rendelkező szoftver (vagy annak egy verziója) fut, de olyan kvázi alapvető műveleteket is feljegyez, mint egyes fájlok megnyitása vagy módosítása. A másodpercenként akár egymillió esemény rögzítéséből kinyert riportokat a Tetration vizualizálja is, amelyet webes felületen lehet megtekinteni, de emellett a REST API és a push events is támogatott. Természetesen van lehetőség policyk beállítására is, amelyek alapján a Tetration képes sandboxba, vagy akár karanténba helyezni egy alkalmazást.

A friss bejelentés értelmében mindezen képességek mostantól sokkal szélesebb körben érhetőek el. A két új opció közül vélhetően inkább a Tetration SaaS-t fogja propagálni a Cisco, ezzel ugyanis gyorsan és kvázi észrevétlenül lehet új funkciókat bemutatni, miközben mindez az ügyfelek részéről nem igényel egy egyszeri, nagyobb beruházást, ráadásul a szolgáltatás kisebb és nagyobb adatközpontokon egységesen használható.

Ezzel szemben a Tetration-V kifejezetten a szerényebb méretű adatközpontokat, illetve az adott ország esetleges szabályozása miatt a SaaS verziót kizáró ügyfeleket célozza. A virtuális appliance ugyanis az ügyfél saját kiszolgálóin üzemeltethető, az a SaaS verzióhoz hasonló funkcionalitásra képes, beleértve a multicloud analitikát. A két új Tetration verzió már elérhető, a Tetration SaaS azonban egyelőre csak a Cisco amerikai adatközpontjaiban fut, amely bizonyos ügyfelek számára ellehetetleníti annak használatát. A cég közleménye szerint folyamatosan figyelik az ügyfelek igényeit, és ennek megfelelően terjesztik ki további adatközpontokra a Tetration SaaS-t.