Hamarosan megújulhat a Gmail

Áttervezi a Google a Gmail levelezőrendszer felületét a G Suite előfizetőknek kiküldött levél szerint. A vállalat ugyan "bizalmasan" értesítette erről a felhasználóit, de azóta a hír már több helyen is megjelent, és a Google maga is megerősítette többek közt a The Verge kérdésére. Az újítások egy része ugyan G Suite specifikus, de más frissítések a személyes Gmail fiókokat is érinteni fogják.

Maga a bejelentés nem tartalmazott túl sok részletet a változásokról, de az kiderül belőle, hogy "frissebb, tisztább" lesz a Gmail webes felülete. Továbbá a webes verzióban is megjelenik majd a Smart Reply funkció, amelyet a felhasználók a mobilos változatból jól ismerhetnek. A megoldással a rendszer egyszerű, néhány szavas válaszokat tud generálni a kérdést tartalmazó emailekre. Újdonságként fog megjelenni ezenkívül az emailek "szundi" funkciója, amellyel beállíthatjuk majd, hogy egy levél mikor (órákkal vagy napokkal később) jelenjen meg újra a postafiókban - ezzel elkerülhetjük például, hogy a fontos és megválaszolandó üzenetek végleg elvesszenek a beérkező levelek rengetegében.

A közlemény szerint inkább a G Suite előfizetőit célozza meg, hogy a többi Google alkalmazáshoz, például a Google Calendarhoz a jelenleginél egyszerűbben lehet majd hozzáférni, közvetlenül a postafiókból. Végül fontos újításként érkezik webre az offline támogatás is, ami annyit jelent, hogy a felhasználók internetkapcsolat nélkül is készíthetnek levélvázlatokat, és elolvashatják a korábban már beérkezett üzeneteket. Ez utóbbi a többi újdonsághoz képest várhatóan 2018 júniusától lesz elérhető, és ezzel párhuzamosan a cég lekapcsolja a Gmail Offline Chrome appot, amelynek funkciói immár elérhetőek lesznek az új Gmail változatban.

Részlet a G Suite adminoknak küldött levélből

Hogy hogyan fog kinézni az új felület, arról a levélből nem lehet részleteket megtundi, többen a Calendar tavalyi megújulásával próbálnak párhuzamot vonni. Egy TechCrunch-nak nyilatkozó forrás szerint az új felület a Gmail és a Google különálló emailes alkalmazása, az Inbox keverékére fog hasonlítani. Míg a baloldali oszlop inkább "inboxos", ahol minden mappa külön ikonnal rendelkezik, addig a jobboldali, leveleket listázó rész a mostani Gmail felnagyított változata lesz.

A megújult Gmailhez a vállalat üzenete szerint először egy korai hozzáférési programban regisztrálhatnak a G Suite előfizetői a "következő hetekben", de ehhez várhatóan a személyes fiókokkal is lehet majd csatlakozni. A tesztelési időszakkal a fejlesztők célja a Chrome-bővítmények körültekintő tesztelése, hogy a széles körű bevezetésnél már biztosan mindegyik működjön. Ha azonban valamelyik bővítmény nem működik, akkor azzal a Google üzenete szerint közvetlenül a fejlesztőket kell megkeresni, hogy frissítsék a megoldást. A Google szóvivője a frissítésről annyit közölt, hogy a cég néhány nagyobb Gmail frissítésen dolgozik, amelyek jelenleg még csak vázlatos formában készültek el, és "még egy kis időre" lesz szükség, hogy változásokról többet is közöljenek a felhasználókkal.