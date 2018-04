2012 óta zsugorodik a PC-piac

Nincs drámai visszaesés a PC-piacon, a Gartner mindössze 1,4 százalékos, viszonylag visszafogott ütemű zsugorodásról számolt be. Eszerint 2018 első három hónapjában mintegy 61,7 millió személyi számítógép fogyott, szemben az előző év hasonló időszakának 62,6 milliós darabszámával. Ezzel már a 14. egymást követő negyedévben produkált zsugorodást ez a szegmens, 2012 második negyedéve óta nem látott növekedést a szektor.

A nagy globális átlag mögött viszont érdekes sokszínűség tárul fel. Ha a földrajzi régiókat nézzük, akkor az "Asia/Pacific", vagyis a Távol-Kelet zsugorodott 3,9 százalékkal, az amerikai eladások pedig 2,9 százalékkal. A többi régió viszont növekedést tudott felmutatni, így az EMEA és más régiók is emelkedő számokról számoltak be. Az igazi ütést pedig Kína vitte be, a hatalmas ország 5,7 százalékos visszaesése önmagában is lehúzta a teljes piacot, ezt elsősorban a helyi üzleti szektor visszafogottsága indokolja, a cégek és az állami szervezetek is óvatosan vásárolgattak a márciusi pártkongresszus előtt.

A piacot a HP vezeti, 12,8 milliós darabszámmal 2,8 százalékos növekedést mutatott fel és 20,8 százalékos részesedést tudott az amerikai gyártó szerezni. A cég különösen az EMEA-régióban teljesített jól, ahol két számjegyű (!) növekedést ért el mind az asztali, mind a hordozható PC-k piacán. Ezt ellensúlyozta a máshol zsugorodó piac, különösen az amerikai kereslet visszafogottsága - lévén itt adja el a HP a számítógépeinek harmadát.

A Lenovo hazai piaca Kína, az ottani visszaesést épp csak ellensúlyozni tudta a cég máshol, a 12,3 milliós darabszám nagyon szerény, 0,3 százalékos növekedés, ami 20 százalékos részesedésre volt jó. A cég nem szakadt le a HP mögött, a piacvezető helyért továbbra is öldöklő küzdelem zajlik a két, amúgy (pénzügyi szempontból) szebb napokat látott cég között.

A futottak még kategóriát a Dell előzi, 9,9 milliós darabszámmal kényelmesen felfért a dobogóra, a 6,5 százalékos növekedéssel kellemesen, 1,2 százalékponttal tudta növelni globális részesedését (16 százalékra). A cég már a negyedik negyedévben is nagyon erősnek bizonyult, ezt sikerült az első negyedévre is tovább vinni és fokozatosan felzárkózni az éllovas kettőshöz.

A top 6-ot az Apple-Asus-Acer trió zárja, a cégek viszont egészen más pályán mozognak. Míg az Apple szerény növekedést ért el, részesedését pedig picit tudta is növelni, az Asus és az Acer is orbitális pofonba szaladt bele, 12,5 illetve 8,6 százalékos zsugorodással. A Gartner ezt a teljesítményt nem kommentálta, de valószínűleg arról lehet szó, hogy a komponensek hihetetlen ütemű drágulásával e két cég, amely (a prémium felé menekülő többiekkel szemben) továbbra is a belépő szinten erős, jelentősen megérezte az árérzékeny szegmens elfordulását.

A Gartner szerint ugyanis a PC-piac a DRAM és a NAND drágulására nem azzal reagált, hogy csökkentette a beszerelt mennyiséget, hanem egyszerűen átpasszolta a költségeket a felhasználóknak - ez magyarázza a növekvő átlagos eladási árakat.

Metodológia

A Gartner PC-definíciója az asztali és hordozható számítógépeket jelenti, beleértve az "ultramobile premium" eszközöket is, mint a Microsoft Surface család. Nem tartoznak viszont bele a definícióba a Chromebookok és az iPadek - tehát gyakorlatilag a windowsos és macOS-es gépek tartoznak a cég szerint a PC kategóriába.