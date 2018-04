Már száz százalékban zöld energiával üzemel az Apple

Gyorsan rálicitált a múlt heti Google-bejelentésre az Apple, a cupertinói cég ugyanis közölte, mára világszerte teljes mértékben megújuló energiára támaszkodik. Ez azt jelenti, hogy a cég komplexumai, adatközpontjai, irodái, és üzletei is teljes egészében zöld energiával üzemelnek 43 országban. A Google múlt héten arról számolt be, hogy az elmúlt évben már teljes fogyasztásának megfelelő mennyiségű megújuló forrásból származó energiát vásárolt, amelyet aztán visszatáplált a hálózatba, így egyenlítve ki hagyományos forrásokra támaszkodó energiafelvételét.

Akkor a cég úgy fogalmazott, még nem kivitelezhető, hogy közvetlenül megújuló forrásokból fedezze energiaigényét, az Apple-nek viszont úgy látszik ez már most sikerült. Akárcsak a keresőóriás, az Apple is igyekszik partnerségeken keresztül épített környezetbarát erőművekre támaszkodni, amelyekkel ahogy a vállalat fogalmaz nem csak saját maguk, de a helyi közösségek számára is hozzáférést biztosítanak a megújuló energiaforrásokhoz. A cég fegyvertárában napelemek, szélerőművek, illetve olyan, kevésbé elterjedt megoldások is találhatók, mint a biogáz-üzemanyagcellák, vagy mikro-vízerőművek.

A vállalatnak globálisan összesen 25 jelenleg is üzemelő megújulóenergia-projektje van, amelyek összesen 626 megawattot képesek produkálni - ebből egyébként egy mintegy 286 megawattért felelős napenergia-erőmű tavaly lépett működésbe. A cégnek és partnereinek mindezen felül további 15 projektje áll fejlesztés alatt, amelyekkel a fenti érték 1,4 gigawattra lesz felhizlalható, 11 országban. A Google egyébként saját fogyasztását 3 gigawatt környékére teszi, ennek megfelelő volt tavaly zöldenergia-vásárlása is, noha ahogy fentebb már említettük, ez nem fedezte közvetlenül a cég energiaigényeit.

Az Apple adatközpontjai egyébként már 2014 óta teljes mértékben megújuló energiára támaszkodnak, de természetesen az új cupertinói főhadiszállás, az Apple Park esetében sincs ez máshogy, a méretes komplexum tetején 17 megawatt teljesítményű napelem-erdő található, de az épülethez további 4 megawattot produkáló biogáz-üzemanyagcella rendszer is tartozik. A központ, mikor termelésénél kevesebbet fogyaszt, azt visszatáplálja a helyi elektromos hálózatba. A jövőre nézve a cég már Iowában, illetve Dániában is tervezi legújabb adatközpontjainak építését, amelyek az első naptól kizárólag megújuló energiával üzemelnek majd, továbbá 2019 végétől egy oregoni szélerőmű-parktól is mintegy 200 megawattnyi teljesítményt vásárol.

A cég ráadásul nem csak házon belül népszerűsíti a megújuló energiaforrásokat, beszállítói közül újabb kilenc jelentette be ugyanis, hogy maga is száz százalékban zöld energiára tér át. Ezzel már 23-ra nőtt a cég "kizöldített" beszállítóinak a száma, nekik hála pedig az Apple adatai szerint 1,5 millió tonna üvegházhatású gáztól menekült meg a légkör tavaly.

De nem csak az energiafelhasználás terén igyekszik környezetbarát irányvonalat felvenni a cég, szinte pont egy évvel ezelőtt jelentette be, hogy zárt hurkú ellátási lánc létrehozására törekszik, azaz amellett, hogy megújuló energiaforrásokra támaszkodik, az újrahasznosított anyagok használata mellett is elköteleződik - és erre hívja beszállítóit is. Hasonló kezdeményezése, a vállalat "dolgozó erdő" projektje is, amelynek keretében ültetett fák az Egyesült Államok és Kína területén már teljes mértékben lefedik az Apple termékek csomagolásához szükséges papíranyag-szükségletet. Ezenkívül további kis lépésekkel igyekszik hozzájárulni a cég a környezetvédelemhez, amelybe beletartozik, hogy a vásárlók visszavihetik a már nem használt készülékeiket a boltba az Apple Renew program keretében.