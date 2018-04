Chrome OS-es hibridet leplezett le a HP

Sorra érkeznek a Chrome OS-es táblagépek, az Acer iskolákat célzó Chromebook Tab 10 készüléke után most a HP jelentette be saját, a Google rendszerét futtató tabletét, pontosabban hibridjét, a Chromebook x2-t. Az Acer modelljével szemben a HP gépe már a szélesebb vásárlóközönséget célozza, és a benne található hardver is számottevően izmosabb.

A 12,3 hüvelykes készülék IPS kijelzőjének felbontása 2400x1600 pixel, amögött pedig egy kétmagos Intel Core m3-7Y30, Kaby Lake-generációs processzor dolgozik, Intel HD Graphics 615 grafika, maximum 8 gigabájt RAM, illetve 32 gigabájt tárhely mellett. A tabletre egy headset jack, egy legfeljebb 256 gigabájt kapacitású memóriakártyának helyet adó microSD foglalat és két USB-C aljzat is jutott, USB 3.0 támogatással. A gép előlapján egy 5 megapixeles, hátoldalán egy 13 megapixel felbontású kamera figyel. Hálózatra 802.11ac szabványú, kétsávos Wi-Fi-n csatlakozhatunk, valamint a Bluetooth 4.2 támogatás sem maradt ki a sorból. A gyártó valamivel több mint 10 órás üzemidőt ígér a készülék 48 Wh-s akkujától.

Hibridről lévén szó, a Chromebook x2-höz billentyűzetes dokkoló is tartozik, amely mágneses csatlakozókkal kapcsolható a táblagéphez. A háttérvilágítással szerelt billentyűzet nem a Surface-től és társaitól megszokott vékony, lehajtható fedőlapra került, a dokkoló itt valamivel masszívabb, a rajta található zsanérok kihajtható hátsó támasz nélkül is képesek megtartani a tabletet, akárcsak egy hagyományos notebook esetében. A palettából továbbá az érintőtoll sem hiányzik, egész pontosan a HP-től megismert Active Pen.

A Chromebook x2 várhatóan júniusban kerül piacra, nettó 600 dolláros indulóáron. Ez a Chromebookok között nem számít kimondottan olcsónak, hiszen a piacon ennek közel feléért is találunk Chrome OS-t futtató gépet, ugyanakkor az árért itt a kategóriában kifejezetten tekintélyesnek mondható teljesítményt kapunk. Azt is érdemes ugyanakkor észben tartani, hogy a Chrome OS egyelőre nem bizonyított táblagépes operációs rendszerként, hiszen a HP volt a második a piacon aki ilyen készüléket dobott piacra - ebben a tekintetben méginkább előnyös, hogy a Chromebook x2 notebook üzemmódban is használható.

A Chrome OS-es tabletek nevezéktanán egyébként még gondolkodhattak volna egy sort a Google és gyártópartnerei, hiszen sokak számára félrevezető lehet, hogy azok a rendszert futtató eddigi, hagyományos kialakítású laptopokhoz hasonlóan, Chromebook ernyőnév alatt kerülnek piacra. Ez a HP esetében még valahol elnézhető, hiszen használható az eszköz mezei notebookként, ugyanakkor az ízig-vérig tablet Acer Chromebook Tab 10 esetében már kevésbé. Az év folyamán érkező újabb Chrome OS-es tabletek, illetve notebookok pedig tovább bonyolíthatják a vásárlók dolgát.