Megérkezett az Intel Coffee Lake-H laptopok első eresztése

Megérkeztek a napokban az Intel új mobil- és asztali processzorai, farvizükön pedig a nagy gyártók legújabb notebookjai is, az új chipekkel felszerelve. Többek között az Acer, az ASUS, a Dell, a HP, sőt a Samsung is jelentkezett új készülékekkel, igaz hazánkban nem sok az esély, hogy utóbbiakba belefussunk. A frissen leleplezett modellek nagy része nem meglepő módon a játékosokat célozza, az izmos új lapkák mellett dedikált grafikával.

Az Acer az új Aspire Nitro 5 modellekkel nyitja a listát, a 15,6 hüvelykes gépek igény szerint akár hatmagos Intel Core i7-8850H lapkával, illetve 4 gigabájt GDDR5 memóriával szerelt Nvidia GeForce GTX 1050 Ti GPU-val is felszerelhetők. Az eszközök elsősorban a kijelzőfelbontásának megfelelő, azaz Full HD játékot célozza, így annak dacára, hogy a gyártó nem az elérhető legizmosabb grafikával szerelte fel, a készüléknek várhatóan a friss címek sem jelentenek majd különösebb problémát. Cserébe pedig az árat is sikerült vállalható mederben tartani, a gamer notebook nettó 750 dollárról indul.

Az ASUS is maradt a gamer vonalon a ROG Zephyrus M-mel, amellyel igyekszik a kategóriában aránylag karcsú, legvastagabb pontján is 20 milliméternél vékonyabb játékos notebookot kínálni. A processzor itt Core i7-8750H-ig tornázható fel, GPU-ból viszont már akár 8 gigabájtos GeForce GTX 1070-nel is elérhető. A készülék további erőssége a Thunderbolt támogatással érkező USB-C port. A kijelzőméret és felbontás itt is 15,6 hüvelyk és Full HD, amelyen vidáman megbirkózik majd a gép a kedvenc címekkel. Miután a készüléket a fentebb látott Acer modellnél számottevően vékonyabb házba sikerült bepréselni, abban pedig kiterjedtebb RAM és tárhelyopciókat is kínál a cég, az ár is jelentősen magasabb, a Zephyrus M modellek nettó 1900 dollárról indulnak. A gyártó egyébként több gamer notebook vonalát is frissítette az új Intel új chipjeivel, beleértve az unortodox billentyűzet-érintőpad elrendezéséről megismert Zephyrus GX501-et is, amelynél a klaviatúrát egészen a notebook alsó éléhez tolta, továbbá a G703, illetve a Strix Hero és Strix Scar modelleket is.

Természetesen a Dell is harcba szállt a játékosok kegyeiért, ehhez pedig egy új sorozatot is indított, G-Series néven. Utóbbit valahova az ugyancsak tulajdonában lévő Alienware modellek alá pozicionálja, a barátságosabb árcédulákat kereső gamerek számára. A gépek 15,6 és 17,3 hüvelykes méretben érhetők el, a kisebb modell esetében ráadásul a Full HD helyett akár igény szerint 3840x2160 pixel felbontással. A cég itt processzortéren sem fogta vissza magát, ugyanez a modell akár Core i9-8950HK chippel is elérhető. A grafika GeForce GTX 1060 Max-Q-nál tetőzik, RAM-ból viszont akár 32 gigabájt is pakolható a gépekbe. A G sorozat olcsóbbik fele nettó 750, míg az izmosabb eresztés 850 dollárról indul.

Az ár egyébként jól illusztrálja azt is, hogy a vállalat pontosan hova illesztené be a gépeket portfóliójába, az ugyancsak frissített, Alienware 15 és 17 notebookok kezdőára ugyanis nettó 1250 és 1300 dollár. Utóbbiaknál egyébként szintén megjelenik a hatmagos i9-8950HK lapka is az opciók között. A Dell ugyanakkor nem csak a játékosokra gondolt, az új Intel eresztésből az XPS 15 notebookoknak is jutott, amelyeknél a Core i7-8750HQ a legerősebb opció. A széria nettó 999 dollártól kapható.

A fenti gyártókkal szemben a HP inkább leszállt a játékvonatról a munkaállomáson, és ZBook workstation notebookjaiból dobott piacra ráncfelvarrott verziót, az Omenek egyelőre nem frissülnek. A ZBook Studio gépekből mindjárt két variáns, egy hagyományos, illetve egy 360 fokban hátrahajtható kijelzővel szerelt, hibrid kiadás is érkezik, Zbook Studio x360 néven. Mindkét eszköz 15,6 hüvelykes panellel jön, akár 4K felbontással, illetve munkaállomás lévén a lapkaopciók itt ezeknél hatmagos Intel Xeon E-2186M-nél tetőznek, míg GPU-ból Nvidia Quadro P1000 választható hozzájuk. A Thunderbolt 3-as USB-C itt sem hiányzik a palettáról. A hibrid modell nettó 1500, hagyományos testvére pedig nettó 1300 dollártól vásárolható meg.

A mezei Zbook 15 és 17 eszközök a fentiekhez hasonló vassal érkeznek, igaz valamivel robusztusabb kivitelben, nevüknek megfelelő kijelzőmérettel - illetve említést érdemel, hogy a Zbook 17 esetében Nvidia Quadro P5200 GPU-t is választhatunk. Ezek árát a cég egyelőre nem közölte, szintén frissen bemutatott "olcsó" munkaállomása, a Zbook 15v esetében viszont már felfedte az árcédulát, az nettó 950 dollárról indul, cserébe viszont legfeljebb Intel Xeon E-2176M processzort, valamint Quadro P600 GPU-t választhat bele a vásárló.

Végül érdekességként a Samsung is megér egy említést, főként miután az új Intel sorozattal bemutatott gamer laptopja a korábban már elmlített ASUS Zephyrus GX501-hez hasonló kialakítással érkezik: a billentyűzetet a gyártó egészen a készülék aljára tolta, a touchpadet pedig annak jobb oldalán helyezte el. Egyelőre nem sokat tudni a gépről, mindössze annyit, hogy egy hatmagos új Intel lapkával érkezik, illetve valamely GeForce GTX 1060 variánssal. A 15,6 hüvelykes, Full HD kijelzős gép csak az idei harmadik negyedévben kerül piacra, a gyártó vélhetően árát is ekkortájt árulja majd el.