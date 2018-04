Kísérleti VR böngészőt mutatott be a Mozilla

Egyre több erőforrást fektet a VR fejlesztésekbe a Mozilla: megérkezett a Firefox böngésző VR-AR headsetekre szánt, egyelőre kísérlet verziója, a Firefox Reality. A vállalat első bemutatóvideója alapján a szoftver épp olyan, mint amire ilyen környezetben számítanánk, azaz a böngészőablak a felhasználó előtt lebeg, amelyen a headsethez tartozó kontrollerrel lehet egér helyett navigálni.

A virtuális valósághoz tervezett böngésző a Firefox Quantumra, illetve a Mozilla kísérleti webes motorjára, a Servóra épít. A szoftver még bőven gyerekcipőben van, ahhoz azonban a szervezet már most egy sor lényeges frissítést betárazott, amelyek ígérete szerint a következő hetekben élesednek. Ilyenek a WebGL grafikus API-t célzó kiegészítők, illetve a gépi látási feladatokhoz szánt kísérleti WebAssembly pipeline is. De a csőben van még a gesztus- és beszédfelismerés, illetve egyéb a fejlesztőknek, művészeknek és dizájnereknek szánt funkciók. A Mozilla ígérete szerint a tervezés folyamat részleteit is hamarosan közzéteszi, a projekt forráskódja, illetve fejlesztői buildjei pedig már most elérhetők, több platformra is. Ezekért érdemes ellátogatni a Firefox Reality GitHub oldalára.

A Firefox Reality a cég bejelentése szerint a Mixed Reality headseteket célozza, ezek a Microsofttól, illetve gyártópartnereitől megismert, beépített kamerával szerelt szemüvegek, amelyeket többek között a Samsung, a HP és a Lenovo zászlaja alatt is láthattunk már a piacon, sok esetben számottevően kedvezőbb áron, mint az olyan csúcskategóriás, hagyományos VR szemüvegeket, mint a HTC Vive. Miután a viszonylag alacsony ár miatt ezek a modellek jó eséllyel pályáznak a VR-AR szegmens belépőeszközeinek címére, nem lenne meglepő, ha ezeket venné célba először a Mozilla.

A szervezet blogposztja ugyanakkor ezen a téren nem kínál túl sok konkrétumot, a támogatott készülékek kapcsán mindössze annyit árul el, a böngésző hamarosan bemutatkozik néhány megjelenés előtt álló modellen, illetve célkeresztjében elsősorban a következő generációs VR és AR headsetek vannak. A fejlesztői változatot az érdeklődők jelenleg a Google-től megismert Daydream platformra építő headseteken, illetve a Samsung nevével fémjelzett Gear VR eszközökön próbálhatják ki. A Mozilla tehát hosszú távon valószínűleg kifejezetten széles körű támogatással tervez, az okostelefonokra építő szemüvegektől (mint a Gear VR), a Mixed Reality headseteken át, a teljesen önálló eszközökig, mint a Daydream eszközök.

A másik oldalról egyébként a Firefox egy ideje ostromolja már a VR területét, a böngészőbe ugyanis már tavaly nyáron, az 55-ös főverzióval megérkezett a WebVR támogatása, amellyel a HTC Vive és Oculus Rift tulajdonosai is fogyaszthatnak VR tartalmakat a Firefox felületén.