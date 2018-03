GIF-platformot vett a Google

Felvásárolja a népszerű Tenort a Google. Az egyelőre ismeretlen összegért megszerzett keresőszolgáltatással az egyre népszerűbb GIF-keresők piacára lép be a vállalat, amely így egy csapásra egy mobilos GIF billentyűzet alkalmazást is bezsákolt. A szolgáltatás vélhetően jól illeszkedik majd a Google tevékenységének oroszlánrészét jelentő keresős szolgáltatáscsomagba, a GIF-ek közé ugyanis viszonylag könnyen be lehet szúrni hirdetéseket, a Tenorban pedig idővel megjelennek majd a cég által futtatott reklámok.

A Google azzal támasztja alá az akvizíciót, hogy képkeresőjében egyre nő a vizuális önkifejezést segítő GIF (Graphics Interchange Format) formátum iránti érdeklődés, mérésük szerint napi sok millió ilyen lekérését indítanak a felhasználók. A cég rövid indoklása alapján a Tenor adatbázisa hamarosan bekerülhet a Google Imagesbe, amelynek hála várhatóan könnyebben kereshetővé válnak a jellemzően pár másodperces, hang nélküli kis mozgóképek.

Ugyancsak a GIF-ek folyamatosan növekvő népszerűségét támasztja alá, a Tenor rövid, ám igen sikeres története. A nagyjából mindössze négy éves és 45 főt foglalkoztató startup ma már körülbelül havi 300 millió felhasználót számlál, amelyek ez idő alatt nagyjából 12 milliárd keresést indítanak. A kiugró népszerűséget látva már tavaly elkezdte monetizálni platformját a Tenor a keresési találatok közé szúrt reklámokkal. Ennek pénzügyi eredményeiről nincsenek publikus adatok, ugyanakkor a Magid Advisors stratégiai kutatóintézet prognózisa alapján a módszer sikerre van ítélve, a GIF-platformok ugyanis 2-3 éven belül évi 2-3 milliárd dolláros reklámbevételt hozhatnak.

A közlemény szerint a felvásárolás miatt nem változik a Tenor szolgáltatása, minden marad a régiben, legalábbis egyelőre. A Google felvásárlását ugyanis néhány, a GIF-platformot jelenleg használó konkurens nem biztos, hogy jó szemmel nézi majd. A Tenort ugyanis olyan közösségi, saját hirdetésekből élő oldalak használják, mint a Facebook vagy a Twitter, illetve a listán ott van még a Viber és a WhatsApp is.