Szigorította magatartási kódexét a Microsoft a legtöbb konzumer szolgáltatásban, így május 1-től szűrheti a "sértő" nyelvezetet és a "nem helyénvaló tartalmakat" például Skype-on, Xboxon, Office 365-ben vagy a Cortanán keresztül. Ha a cég a felhasználónál a szabályzat megsértését tapasztalja, akkor ki is tilthatja a saját megoldásaiból, pontosabban ezekből. A feltételek megváltozására Jonathan Corbett civil jogi aktivista lett figyelmes a Microsoft emailes értesítésében, amelyet rendszerint kiküld a vállalat, de kevesen szokták valóban áttekinteni.

A változásokat a cég itt foglalta össze röviden, amelyből főleg az 5. pont érdekes. Ezek szerint a magatartási kódex mostantól egyértelműbben közli, hogy tilos a felületen a "sértő" (offenzív) nyelvezet és a csalás. Továbbá hogy a szabályzat megsértése akár felfüggesztést és tiltást is vonhat maga után az Xbox szolgáltatásban, beleértve a tartalmi licenceket, az Xbox Gold tagságot és a Microsoft-fiókhoz tartozó más egyenlegeket.

Ehhez az összefoglaló hosszabb változata még azt is hozzáteszi (3.a. pont), hogy a szolgáltatásokban nem szabad publikusan "nem helyénvaló tartalmakat vagy anyagokat" megosztani. A szabályzat ezek közé sorolja például a meztelenséget, az állatiasságot, a pornográfiát, a sértő nyelvezetet, a grafikus erőszakot vagy a bűncselekményeket - érdekes módon a lista nem tartalmazza kimondottan a gyűlöletbeszédet. A lista elemeit viszont nem definiálja a vállalat, és ez rengeteg kérdést felvet, hogy valójában mit érthetünk alatta, és mégis hogyan lehetne ezeket meggátolni a szolgáltatásokban.

Ezek alapján ugyanis előfordulhat például, hogy egy felhasználót kitilt a cég a szolgáltatásból, ha a OneDrive dokumentumai között egy trágár szó található, valaki buja hívást bonyolít a saját párjával vagy egy játékos nem helyénvalóan szólítja meg a másikat Xbox Live-ban - sorolja a lehetséges eseteket a civil aktivista. További kérdéseket vet fel, hogy sok játék eleve grafikus és animált erőszakot tartalmaz, ami eleve tilos lesz a cég szerint május 1-től. Továbbá Cortana előtt sem szabad majd csúnyán beszélni a felhasználó saját otthonában, mert ezért is kitiltás járhat.

Virtuális gépektől az AI-ig Teljes Google Cloud spektrum az április 3-án induló képzésünkön.

A másik nagy kérdés, hogy a Microsoft hogyan fogja megoldani a tevékenységek ellenőrzését. A leírás mindössze annyit tartalmaz, hogy a vállalat fenntartja a jogot, hogy a problémák megoldása érdekében átnézi a felhasználói tartalmakat, miközben a szabályzat megsértése után nyomoz. "Bár nem tudjuk figyelemmel kísérni a teljes szolgáltatást, és nem is próbáljuk ezt megkísérelni." - teszi hozzá. A helyzetet viszont ez a megjegyzés sem tisztázza, főleg, hogy a következmények is elég súlyosak lehetnek. "Ha megsérted a szabályzatot, leállíthatjuk számodra a szolgáltatás nyújtását vagy bezárhatjuk a Microsoft fiókodat." Továbbá a cég a leírás szerint a vállalat megtilthatja a kommunikációt a szolgáltatásokban, vagy eltávolíthatja a tartalmakat "bármilyen okból".

Előfordulhat, hogy a szigorítás két törvénytervezettel áll összefüggésben, amelyet már az amerikai Szenátus is elfogadott, és életbe lépése a Fehér Ház jóváhagyására vár - írja a CSO Online. A Fight Online Sex Trafficking Act (FOSTA) és a Stop Enabling Sex-Trafficking Act (SESTA) a platformokat tennék felelőssé a felhasználók szóhasználatáért vagy illegális megosztott tartalmaikért. A törvények természetesen eleve erősen vitatottak az amerikai állampolgárok körében, például a washingtoni agytröszt Cato Institute a "nyílt internet halálának" is nevezi, ennek ellenére a bevezetésük már nem annyira tűnik kétségesnek. Ennek következtében már a Craiglist is bezárta a "személyes" szekciót, mivel véleménye szerint bármilyen szolgáltatást lehet rosszul használni, és nem akarja vállalni ezért a kockázatot. Hasonlóan a Reddit is több subredditet letiltott már a FOSTA-SESTA következtében.

Akár a törvények betartása a cél, akár nem, de egyelőre úgy tűnik a leírtak alapján, hogy a Microsoft akkor függesztheti fel a felhasználó fiókját, amikor csak szeretné. Az ellenőrzés érdekében pedig a cég bármikor ellenőrizheti a tartalmakat, ha a gyanús tevékenységre hivatkozik, ami eléggé sértőnek tűnik a felhasználók magánélete szempontjából. Egy hozzászóló megjegyezte, hogy az Xbox Live már a kezdetek óta kitilthatja a játékosokat a szabályzat sorozatos megsértését követően, tehát ebből a szempontból a vállalat valóban csak egyértelműsítette a magatartási kódexet. Ettől független a leírás lehetne még pontosabb, hogy például a Microsoft mit ért a felsorolt tiltott tevékenységek alatt, és hogyan fogja figyelni ezeknek betartását.

Fontos megjegyezni, hogy a Microsoft a módosítást kizárólag a konzumer szolgáltatásoknál vezeti be, az üzleti megoldásoknál, a Skype for Businesstől az OneDrive for Businessig és az Office 365 Enterprise-ig mentesül a fenti kitételek alól.