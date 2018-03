Folytatja az internet a televíziós hirdetési piac leigázását

Már a globális hirdetésekre szánt költségvetés 40,2 százalékát az online reklámokra szeretnék fordítani a vállalatok - szerepel a hirdetések mérésével foglalkozó, a francia Publicis kommunikációs vállalat birtokában lévő Zenith 2018-as éves előrejelzésében. Egyértelmű folyamat, hogy a hirdetési piac annak megfelelően alakul, a vásárlók hol töltik el az idejüket. Míg a televízió folyamatosan veszít a szerepéből, addig az online felületeket, és ezen belül is főleg a mobilokat egyre többen és több ideig használják.

Ezenkívül népszerű a fiatalok, és egyre inkább az idősebbek körében is, hogy a régebben televíziósnak számító tartalmat is már online fogyasztják, akár előfizetéses formában például Netflixen vagy ingyenesen YouTube-on keresztül, ahol olyan tartalmak is elérhetőek, amelyek tévében nem, például videobloggerek műsorai vagy a barátok rövid videói Instagram Storieson. Ennek következtében már tavaly megtörtént a fordulópont, hogy a rendkívül gyorsan növekvő, internetes hirdetésekre fordított összeg lekörözte a sorban mögötte most már másodikként szereplő televíziót, de ez a folyamat még tovább folytatódik.

Globális hirdetések százalékos megoszlása médiumok szerint. Online hirdetés = desktop és mobil együtt

A teljes hirdetésekre fordított összeg a hirdetéselemző cég szerint 4,6 százalékos növekedéssel idén összesen 579 milliárd dollár lesz, ami egyébként egészen nagy arányú növekedést jelent, a Zenith szerint a kínai és argentin piaci fejlődésnek köszönhetően. Ebből az összegből 187 milliárd fog a televíziós csatornákhoz és 227 milliárd dollár az internetes hirdetésekkel foglalkozó vállalatokhoz kerülni a jelentés szerint, és mint a Warc tavalyi kimutatása alapján tudjuk, ennek több mint 60 százaléka kifejezetten a Google-höz és a Facebookhoz jut. A Zenith adatai szerint tavaly a teljes ráfordított összeg és az internetes költések közötti arány csak 37,6 százalékos volt, ami mostanra 40,2 százalékra növi ki magát - míg a tévés hirdetés szintén nő, csak sokkal kisebb arányban.

Az internetes hirdetéseken belül leginkább a közösségi oldalakon elköltött (social display) összegek és a videó display reklámok kiadásai fognak növekedni az elemzők szerint, például a YouTube vagy a Facebook mindkettőben érintett - még nem tudni, a Facebook botrányai ezt fogják-e befolyásolni. A globális közösségi médiában a hirdetésekre fordított összeg várhatóan 21 százalékkal 58 milliárd dollárra fog nőni, míg a videós reklámok 19 százalékos növekedéssel elérik a 32 milliárd dollárt. Azonban a legnagyobb szeletet még mindig a keresőhöz kapcsolódó reklámok harapják ki a tortából, jellemzően amelyek a Google keresőjében jelennek meg. Ez a terület csak 10 százalékot fog nőni, de még így is az egész online hirdetési piac 42 százalékát adja 94,8 milliárd dollárral ebben az évben.

Internetes hirdetéstípusok megoszlása 2017-2020 közt milliárd dollárban (Zenith)

Virtuális gépektől az AI-ig Teljes Google Cloud spektrum az április 3-án induló képzésünkön.

Ezen belül is a növekedés nagy része a mobilnak tudható be, amely 2018-ban valószínűleg már a teljes hirdetési költés csaknem negyedét fogja adni, és az internetes reklámokon belül 25 százalékos növekedéssel már 60 százalékot hasít ki a ráfordításokból. Eközben az asztali felületekre fordított összeg értelemszerűen lassan csökken, ebben az évben 4 százalékkal.

A Zenith előrejelzése szerint 2020-ra a teljes hirdetési bevételek 44,6 százalékát fogják majd a digitális hirdetések jelenteni. Más elemzőcégek egyébként ennél merészebbek, például a Magna szerint két év múlva már a reklámkiadások felét a digitális felületekre szánják a cégek. Abban viszont valószínűleg minden előrejelzés egyetért, hogy a televíziós költések egyre inkább lassulnak, és ugyan az online hirdetéseknél is be fog állni a lassulás, de még mindig gyorsabban növekszik mint a többi ágazat. Ezen belül is pedig főleg a mobilhirdetések kapnak nagyobb szerepet, ahogy az internetfogyasztásban is egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak a mobilok.

Metodológia: A Zenith Advertising Expenditure Forecasts jelentése hat független tanulmányt vesz figyelembe a márkák növekedéséről (Millward Brown Brandz, Seigel & Gale Brand Simplicity Index, Interbrand Top 100, NetBase Brand Love study, Brand Finance Top 500, European Brand Institute Top 100), és ezt egyesíti egy saját indexben. Továbbá a cég elemzi, hogy az index által kirajzolt rangsor hogyan viszonyul a pénzügyi teljesítményhez, a médiaaktivitáshoz, a digitális aktivitáshoz, valamint a birtokolt és megvásárolt tartalmak teljesítményéhez.