Gépi tanulásos ernyőszervezetet alpít a Linux Foundation

Új alapítványt indít a Linux Foundation. Az LF Deep Learning Foundation néven rajtoló, új ernyőszervezet feladata a gépi tanulás, illetve mesterséges intelligencia területén összefogni és támogatni a különböző nyílt forrású kezdeményezéseket, valamint minél szélesebb körben elérhetővé tenni azokat a fejlesztők számára.

Az alapítvány által frissen bejelentett LF Deep Learninggel párhuzamosan annak Acumos AI Projectje is elrajtol, amely egy átfogó platformot kínál majd a különböző AI modellek fejlesztésére, böngészésére és megosztására. Az Acumos célja, hogy a gépi tanulási, deep learning, illetve analitikai modellek létrehozását és fejlesztését megkönnyítse és változatos cégek illetve független fejlesztők erőfeszítéseit összehangolja. Ehhez a platform szabványosított infrastruktúra-stacket és komponenseket kínál, hogy a fejlesztők egy kulcsrakész általános AI környezettel foghassanak munkához. A készítők szerint ezzel mind az adattudósok, mind pedig a különböző modellek betanítói sok időt megspórolhatnak, és a favágómunka helyett a lényegi fejlesztésekre koncentrálhatnak. A munkát egy vizuális, drag-and-drop szerkesztőfelület is segíti, amellyel az "AI-kiképzők" akár percek alatt elkezdhetik a különböző modellek betanítását.

Virtuális gépektől az AI-ig Teljes Google Cloud spektrum az április 3-án induló képzésünkön.

Az Acumos AI platform emellett egy sor népszerű programnyelvet támogat, a Javától a Pythonig, illetve olyan eszközkészleteket is tartalmaz, mint a területen népszerű TensorFlow vagy SciKit Learn. A megoldással a kész AI appok tetszés szerint konténerezhetők és Docker fájlokként exportálhatók. A fentiekhez párosul a közösség által készített AI alkalmazásoknak és modelleknek otthont adó Acumos Marketplace, ahol az egyes projektek mindenki számára elérhetők. Az Acumos projekt kódbázisának alapjait egyébként az AT&T és a Tech Mahindra fektették le.

Persze nem csak ez a két cég támogatja a kezdeményezést, az LF Deep Learning mögé egy sor nagyvállalat is beállt, alapítótagjai között ott van még többek között a Huawei, a Nokia, a ZTE, a Baidu és a Tencent is. Utóbbi kettő ráadásul rögtön be is jelentette, saját projektjeiből is többet debob a közösbe, és az új ernyőszervezet alatt, mindenki számára hozzáférhetően folytatja azokat. A Baidu EDL néven közzétett projektje egyebek mellett rugalmas ütemezési képességeket hoz Kubernetes környezetbe, míg a Tencent a Pekingi Egyetemmel közösen fejlesztett, Angel névre hallgató megoldása egy nagy teljesítményű, elosztott, több mint egymilliárd paraméter kezelésére képes gépi tanulási platformot biztosít, big data feladatokhoz és deep learning modellekhez.

Az LF Deep Learning Foundation természtesen az új tagok előtt is nyitva áll, (amennyiben azok Linux Foundation tagok) akik többféle tagsági konstrukció közül választhatnak, attól függően, milyen mértékben akarják támogatni a projektet - de a non-profit szervezeteknek is lehetőségük van csatlakozni a kezdeményezéshez.