Iskolákba szánja az első Chrome OS-es tabletet a Google

Megérkezett a Chrome OS-t futtató tabletek hullámának első előfutára, az Acer logójával fémjelzett Chromebook Tab 10. A készülékkel a Google, ahogy a Chromebookok jelentős részével is, az oktatási szegmenst veszi célba, az eszközök a platformtól megszokott módon a Chrome Education licenc alatt kezelhetők. A koncepció itt is ugyanaz, mint a Chrome OS-t futtató notebookoknál: a tanárok az óra elején kiosztják az eszközöket, a gyerekek pedig azokon bejelentkezve személyes profiljukhoz férhetnek hozzá, saját beállításaikkal és fájljaikkal, függetlenül attól, hogy melyik fizikai eszköz van előttük. A személyes adatokat a Google, ahogy blogposztjában siet kiemelni, titkosítva tárolja.

A beállítással tehát a rendszergazdáknak nem lesz nehéz dolguk, a táblagépek pontosan úgy csatolhatók az egyes oktatási intézmények rendszereibe, mint a hagyományos Chromebookok, amelyek az Egyesült Államokban elképesztő népszerűségnek örvendenek az oktatásban.

Az iskolákba szánt készülék révén az Acer új, 9,7 hüvelykes Chrome OS-es táblagépe strapabíró házat kapott, továbbá egy passzív Wacom érintőceruzával is kiegészül a kézírásos jegyzeteléshez, amelyet a rendszer alakít gépelt szöveggé. Erre szükség is lesz, a tabletekhez ugyanis nem tartozik fizikai billentyűzet. Az IPS kijelző felbontása 2048x1536 pixel, a tabletben 4 gigabájt RAM-ot és 32 gigabájt belső tárhelyet találunk, továbbá egy OP1 néven futó chipet, amely a Google eszközeiben jellemzően a Rockchip RK3399 lapkát takarja. Utóbbi egy egészen tisztességes kis processzor, két Cortex-A72 és négy Cortex-A53 maggal. A tabletre egy 2 megapixeles előlapi és egy 5 megapixel felbontású hátlapi kamera is jutott, továbbá USB-C aljzatot és microSD kártyahelyet is találunk rajta.

A keresőóriás továbbá szoftveroldalon is ígér újításokat, mint a diákoknak szánt Soundtrap podcastkészítő app, illetve egy sor jegyzetelőalkalmazás, például a cégől jól ismert Keep, a Squid, amellyel PDF-ekre is firkálhatnak a diákok vagy az eggyel komplexebb Science Journal, amelybe akár külső szenzoradatok is becsatornázhatók. A Google emellett több appot is ajánl a különböző tantárgyak oktatóinak figyelmébe, a Texthelp EquatIO-val például a kézzel írott matematikai egyenletek vihetők át egy kattintással Google Docsba, a Scratch Jr pedig az alsósokat ismerteti meg a programozás alapjaival.

A fentiek mellett persze az androidos Play Store teljes oktatási palettája is elérhető a készülékeken, sőt a cég az AR-t is elvinné az osztálytremekbe a hamarosan rajtoló Google Expeditions formájában, amellyel különböző tantárgyakhoz kapcsolódó virtuális modellek járhatók körbe a tableteken keresztül, a hurrikánoktól a DNS-láncokig. Bár a vállalat ezt hivatalosan nem erősítette meg, a külön hangsúlyozott AR-fókuszból ítélve a készülék a Google ARCore keretrendszerét is jó eséllyel támogatja.

A Google és az Acer közös bejelentése mintegy megelőző csapásnak is felfogható az Apple-lel szemben, aki ugyancsak készült az oktatási szegmenst célzó bejelentésekkel a hétre. Észak-Amerikában az Acer chromebook Tab 10 már áprilisban megvásárolható lesz, nettó 329 dolláros áron, igaz csak oktatási intézmények és kereskedelmi ügyfelek számára. Európában májusban rajtol a készülék 329 eurós árcédulával.