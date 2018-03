Aludtunk egyet Európa első okosszállodájában

Hazánkba is érkeznek a proptech hullám első fecskéi: Budapest belvárosában nyílt meg Európa első okostelefonnal vezérelhető, négycsillagos okosszállodája, a KViHotel. A létesítmény a recepciót, a szobák kulcskártyáit, de még a légkondicionáló távirányítóját is az okostelefonokra költözteti. Egy éjszaka erejéig mi is megszálltunk a hotelben, hogy kipróbáljuk az új generációs vendéglátás-élményt. A tesztidőszak alatt még emailben foglaltunk szállást a webes felület helyett, és akadt még az alkalmazásban élesítésre váró funkció, a rövid ott tartózkodás alatt azonban így is gyorsan egyértelművé vált, hogy miben is különböznek majd a jelenlegi szállodáktól a jövő, pontosabban már a jelen új hoteljei.

Bejelentkezés, már az első lépés előtt

Az élmény az okostelefonon kezdődik, ahol a TMRW Hotels appból az emailben kapott foglalási kóddal tudunk bejelentkezni a szobába. Ehhez nincs szükség sorban állásra a recepción, akár a hotel felé tartva a buszon vagy taxiban elintézhető néhány gombnyomással - sőt az indulást sem kell feltétlenül megvárni, az appon keresztül akár az érkezés előtt 48 órával lehetőség van bejelentkezni - a szoba elkészüléséről az app push üzenetben értesít. A becsekkoláshoz a szálloda opcionálisan e-aláírást, vagy valamilyen okmány szkennelt változatát is kérheti, a helyi szabályoknak megfelelően.

A szabadalmi eljárás alatt álló TMRW Hotels alkalmazásra érdemes kicsit bővebben is kitérni, az ugyanis nem exkluzívan a KVi Hotelhez tartozik, a szoftvert, illetve a hozzá tartozó teljes platformot, a cég más érdeklődő szállodák számára is elérhetővé teszi, amelyek így utólag felokosíthatók. A rendszernek nem csak a vendégek, de a szálloda üzemeltetői szempontjából is számos előnye van.

Ezek közül elsőként a recepció intézményének megspórolása válik először egyértelművé. Igaz sem a rendszer, sem pedig a felhasználók nem annyira tökéletesek, hogy száz százalékig ki lehessen iktatni az időnkénti emberi segítségnyújtást, a TMRW megoldásával a recepciót egy tetszőleges ügyfélkezelő-központba lehet költöztetni, ahol a munkatársakat a vendégek az appon keresztül érhetik el. Így egy virtuális recepciós párhuzamosan több szállodát is ki tud szolgálni, szemben a klasszikus szállodák portaszemélyzetével, akik nem csak egy helyhez kötöttek, de a nap jelentős részében nem is jut rájuk feladat. A TMRW virtuális ügyfélszolgálata egyébként nem csak telefonon, de lényegében bármilyen platformon elérhető, a Facebook Messengertől a Whatsappon és a Skype-on át az iMessage-ig.

Az app másik fő funkciója, hogy az okostelefont egyben szállodakulccsá is előlépteti. Az esti órákban ezzel nyitható a hotel bejárati ajtaja, illetve értelemszerűen a vendég szobája is. A telefon, az appban a kulcs funkciót aktiválva Bluetooth-on keresztül veszi fel a kapcsolatot az ajtók mellett elhelyezett panelekkel, amelyek sikeres nyitáskor zölden világítanak. A folyamat nem annyira azonnali, mint ha hagyományos kulcskártyát használnánk, tapasztalataink szerint kell 3-4 másodperc, mire a telefon és a zárrendszer egymásra talál, ennyi várakozás ugyanakkor csekély ár azért, hogy nem kell a pénztárcát egy plusz plasztiklappal dagasztani.

A szoba vezérléséhez sem kell feltétlenül átlépni a hotel küszöbét, a hőmérsékletet például lehetőség van távolról is vezérelni, így nyáron már érkezés előtt lehűteni azt, vagy épp télen előre befűteni. Az appban a beállítások megadása után kell nagyjából fél perc, mire a légkondi engedelmeskedik, ez persze elhanyagolható, főleg ha a hőmérsékletet az érkezést megelőzően állítjuk be. A TMRW appban több más szobafunkció is a csőben van, noha ezek a tesztidőszak kezdetéig még nem élesedtek, így sajnos nem volt lehetőségünk kipróbálni őket, ilyen a tévé vagy a világítás irányítása, illetve a függöny automatikus elhúzása. De rövidesen az étel- és taxirendelés funkciókat is bekapcsolják a fejlesztők.

A csatlakozók a helyükön, a "ne zavarj" tábla a telefonon

A szobák modern dizájnja és kialakítása is abszolút haladó felfogást tükröz, a falra rögzített okostévé alatt például fali Ethernet, USB és HDMI aljzatokat is találunk, az eszközök töltéséhez, illetve a hatékonyabb munkához vagy épp szórakozáshoz - illetve az ágy két oldalán lévő éjjelszekrények mellől sem spóroltak a konnektorokkal. A hotelben 40 szobát találunk, amelyeket három kategóriára oszthatók, méret szerint növekvő sorrendben ezek a superior, deluxe és a junior suite, amelyek közül a legkisebb 18, a legnagyobb 36 négyzetméter alapterületű. A teszt során egy közepes méretű, deluxe szobában tértünk nyugovóra, de a fentebb sorolt felszereltség minden szobatípusban megtalálható. A Wi-Fi már a legbutább szállodában is alapfelszereltségnek számít, ebből itt sincs hiány, a hotelben végig stabil, gyors netkapcsolatunk volt.

A KViHotelben mindezek mellett a szállodák talán legalapvetőbb kelléke, a "ne zavarjanak" tábla is az appba költözött, ha ezt az opciót választjuk az alkalmazásban, a takarítószemélyzet békén hagyja az adott lakosztályt - ugyanitt lehetőség van azonban extra takarítást is kérni. Ez a funkció egyébként ismét vonzó lehet üzemeltetői oldalon is, a rendszerrel a takarítók pontosan tudhatják, hogy mely szobákhoz mikor kell menniük, nem kell minden folyosót végigjárni.

A recepcióhoz természetesen a tartózkodás lezárásához és a kijelentkezéshez sem kell elzarándokolni - igaz nem is lehet, a KViHotel lobbijában a recepciós pult helyett gy bárt találunk - minden az appból intézhető, beleértve a bankkártyás fizetést is. A platform egyébként a szálloda ígérete szerint hamarosan PayPal támogatással is kiegészül.

Virtuális gépektől az AI-ig Teljes Google Cloud spektrum az április 3-án induló képzésünkön.

A TMRW brand alatt a fejlesztők egyébként nem csak hoteleket, de egyebek mellett hosteleket és irodákat is működtetnek majd terveik szerint, hasonló funkciókkal. A KViHotel elsődleges funkciója ilyen tekintetben nem is a vendéglátás, sokkal inkább a technológia demonstrációja az iparág felé, hogy miért is érdemes a platformot más hoteleknek is bevetni. Az elképzelés - pontosabban a Nyár utcában már kézzel fogható kezdeményezés - kifejezetten ambiciózus, főleg annak tekintetében, hogy egyáltalán nincs benne hagyományos kulcskártyás rendszer kvázi "B tervnek", így okostelefon nélkül a vendégek nem tudják azt használni. Erre az estre azért a cég is igyekezett felkészülni, és a bárpult mögött tart néhány cseretelefont, amelyeket szükség esetén ki tud osztani a vendégeknek a TMRW appal felszerelve. A koncepció, a csak okostelefonos kezelés a potenciális látogatók egy részét ugyan elijesztheti, egyedisége és nem utolsó sorban kényelme azonban sokaknak vonzó lehet - hogy mennyire, az a következő hónapokban, az éles rajtot követően derül ki.

Az első proptech megoldások tehát már Magyarországon sem csak tapogatóznak, de kőkeményen elkezdték megvetni lábukat, azokkal pedig hamarosan az első hazai proptech konferencián testközelből is megismerkedhetünk, köztük a KViHotel és a TMRW megalkotóival is. A Proptech Hungary névre hallgató rendezvény 2018. május 30-án Budapesten, a BMC-ben rajtol, fókuszban az ingatlanpiac digitális transzformációjával. A rendezvény elsődleges célja hidat képezni két iparág, az ingatlanpiaci és informatikai szereplők között, megtalálva a közös nyelvet. Ezt a missziót szimbolizálják a szervezők is, hiszen a rendezvényt az online piac két, területükön legmeghatározóbb szereplője jegyzi, az ingatlan.com csoport és az informatikai tartalomszolgáltató HWSW.hu.