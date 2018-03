Dobozolós AR alkalmazást villantott az eBay

Bejelentette az eBay az első kiterjesztett valóságra épülő mobilfunkcióját, amellyel nem csak maszkokat lehet kipróbálni vagy játszani, hanem kézzel fogható haszna is lehet. Méghozzá az eladók a piactérre feltöltött termékeik mellé adhatják meg az eBay appal, hogy pontosan milyen dobozra lesz hozzá szükség, és hogy így várhatóan mennyibe fog kerülni a szállítási költség. A cég állítása szerint a megoldás bármilyen kisebb vagy nagyobb termékkel működik, a konyhai eszközöktől az autóalkatrészekig.

Az eladók az eBay mobilalkalmazáson belül a "Wich box?" menüpont alatt találják meg a dobozválasztó szolgáltatást. A megoldás használatához először is egy nem fényvisszaverő felületet kell találni, mint például egy faasztalt, és beállítani abba az irányba, ahol a tárgy található. Ezután el lehet kezdeni a dobozok felpróbálását a tárgyra a kameraképernyőn megjelenő dobozok segítségével. A megfelelő méret megállapításához bármennyi dobozt ki lehet próbálni, forgatni a kiterjesztett valóságban vagy sétálni közben vele a szobában. A cég tervei szerint azonnal fel fog tűnni, ha valamelyik oldalon kilóg egy elem, és így nem felel meg a doboz.

Ez az egyik első olyan alkalmazás, amely a Google februárban megjelent ARCore 1.0 eszközkészletére épít. A keresőóriás AR alkalmazásfejlesztőknek szánt megoldása jelenleg még csak 13 androidos okostelefon-típuson fut, így potenciálisan 100 millió felhasználónak érhető el - a több mint 2 milliárd androidos felhasználó közül. Az ARCore segítségével a virtuális objektumok a kamera mozgatásához és a fényviszonyokhoz is jól alkalmazkodnak.

Ezenkívül az eBay fejlesztői a telefon térbeli pozíciójának megismeréséhez további eszközöket is igénybe vettek, például az odometriai (mozgás által előidézett változások követése), térképészeti és szenzoros megoldások közül. Így az AR funkció jobban be tudja mérni a telefon mozgását és elhelyezkedését, illetve szinkronizálni tudja azt a valós és virtuális világ perspektívájával. Azaz miközben a tárgy egy helyben marad, a kiterjesztett valóságban megjelenő doboz megtartja a méretét és az arányokat, még mozgatás közben is.

A funkció ötlete először a cég tavaly júliusi Hack Week rendezvényén merült fel, amelyen a cég munkatársai kifejezetten az innovatív projekteken ötletelhettek. Még ebben az évben az eBay több olyan AR alkalmazást is szeretne megjelentetni, amely a vásárláshoz és az eladáshoz kapcsolódik, természetesen a cég saját piacterén. A dobozolós megoldás (egyelőre) csak az Egyesült Államokban érhető el az ARCore futtatására képes mobileszközökön, de remélhetőleg a következő kiterjesztett valóság funkciókat nemzetközileg is szeretné majd a cég bevezetni.