Apple-kompatibilis lesz a Watson

Új együttműködést jelentett be az Apple és az IBM, a két cég a gépi tanulásos területen is összedolgozik majd. A kooperáció lényege, hogy a Watson környezetben betanított gépi tanulásos modell immár az iOS-en futtatható Core ML formátumra konvertálható. Ez képes kihasználni a mobileszközökbe épített gyorsítókat, így hatékonyan és gyorsan képes például mintázatfelismerést (képfelismerést) végezni - ez a képesség pedig beépíthető az iOS-es mobilappba.

A két cég már sok éve stratégiai együttműködésre lépett, gyakorlatilag az IBM az Apple egyik nagyvállalati "nagykövete", amely például az Apple-féle eszközöket egyedi szoftverekkel és szolgáltatásokkal körítve kínálja a legnagyobb szervezetek felé. Ezzel az Apple portfólióján tátongó űrt, a vállalati igényeknek megfelelő garanciális és üzemeltetési feltételeket pipálja ki, és nem mellesleg jól is keres az üzleten. A két cég az alkalmazásfejlesztésben is együtt dolgozik, a kooperáció keretében rengeteg IBM-es szoftver kliensappja készült el iOS-re, iPadre és iPhone-ra egyaránt - erre megint szükség volt ahhoz, hogy az Apple a vállalati költésekből részesedni tudjon.

Visszatérve a most bejelentett együttműködésre: immár hagyományosan a betanítás, a modell feltrénelése nagy vasakon (adott esetben felhős infrastruktúrán) zajlik, dedikált gyorsítókkal. Az így kapott modell pedig már lényegesen szerényebb számítási kapacitáson, például egy mobileszközön is futtatható, különösen ha az algoritmusokat a GPU vagy dedikált gyorsító tudja futtatni. A modellnek annyi funkciója van, hogy a beadott inputot (például képet) igyekszik klasszifikálni, valószínűségi együtthatókat rendelve bizonyos besorolásokhoz (például: tartalmaz-e a fotó macskát?). Ennél komplexebb feladatokra is bevethetőek a modellek, például megállapíthatják, hogy az adott képen pontosan hol található az adott tárgy.

A Core ML az Apple saját versenyzője a gépi tanulásos mezőnyben, közvetlen vetélytársa a Google-féle TensorFlow Lite, amely androidos környezetben képes már natívan futni. Ezek alá már a legtöbb chipgyártó kínál gyorsítót, az ARM és a Huawei is jelentett már be ilyet, az Apple A11 Bionic egyik megkülönböztetője pedig pont a neurális hálók futtatásának gyorsítása. A Core ML-t nem csak a Watson támogatja majd, a Microsoft Azure Custom Vision szintén képes ilyen formátumú modellt készíteni.

A kooperáció részeként az IBM egy új felhős konzolt is bejelentett, amellyel a Core ML-konverzió automatizálható és a Watson modell-építési folyamat részévé emelhető, amelynek végén a modell már a fejlesztő Apple eszközén fut - ezzel értelemszerűen jelentősen felgyorsítható a fejlesztés iterációs sebessége. Szintén újdonság, hogy az alkalmazás adatokat tud gyűjteni a modell futtatásáról (fals pozitívok és negatívok), amelyeket vissza tud forgatni a Watson rendszerébe, így a modell következő verziója még pontosabbá válhat.