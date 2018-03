Új vásárlóplatformot tol a kereskedők alá a Google

Az amerikaiak egyszerűen imádják az okoshangszórókat, az Amazon Alexa és a Google Assistant is meglepően kelendő termék, az elmúlt hetekben pedig az Apple is benevezett a versenybe. Komoly fejtörést okoz a kihívók számára, hogy az Amazon Alexával nagyon könnyen lehet vásárolni: némi konfigurálás után hangalapú parancsokkal lehet változatos termékeket rendelni az online boltból. Azonban míg az Amazon központi kompetenciája a webes kereskedelem, ilyen kapacitás nem áll a Google Assistant vagy az Apple Siri mögött - ez pedig egyre kényelmetlenebb versenyhátrányt jelent.

A Google most úgy tűnik előhozakodott saját megoldásával: webshopot ugyan nem fog nyitni, de épít egy olyan platformot, ami hangalapon (is) elérhető lesz, és más kereskedők kínálhatják rajta portékáikat. A Shopping Actions névre keresztelt megoldással a felhasználók közvetlenül a reklámok felületéről illetve a Google Assistanten keresztül tudnak majd vásárolni. A megoldás értelemszerűen a Google-féle felhasználói élményt hivatott közelíteni az Amazonhoz - nem mellékesen viszont a kereskedők számára is lehetőséget nyújt arra, hogy (a Google-lel szövetkezve) felvegyék a versenyt a kiskereskedelmi óriással szemben.

A platform használata azonban komoly áldozatot követel majd a netes kereskedőktől: át kell engedni a kosarat és a checkout-folyamatot a Google-nek. A Google igyekszik vonzóvá tenni a programot, ennek egyik fontos eleme, hogy jutalékot csak a létrejött tranzakció után, vagyis csak a tulajdonképpeni vásárlás után kér el. Ez sokkal kiszámíthatóbbá teszi a rendszert a kereskedők számára, a konverziós számítások ezen része nagyon egyszerű lesz. Ráadásul a rendszer támogatni fogja a törzsvásárlói programokat is, így a gyakran visszatérő vásárlók megtartása sem lesz túlságosan nehéz. További előny, hogy a korábbi vásárlások egy kattintással megismételhetőek, ilyenkor ugyanaz a kereskedő kapja a megrendelést, aki az elsőt is.

A Google igyekszik leszögezni, hogy a Shopping Actions nem keresőoldali változás, tehát a rangsoroló algoritmus az organikus találatok listázásakor nem veszi majd figyelembe, hogy mely kereskedők használják a platformot. A reklámfelületen azonban már megjelenik mind a kereső találatok között, mind a google.com/shopping oldalán.

A cég tudja, hogy a kereskedők imádják a számokat, így bedobott néhányat gondolatébresztőnek. A Shopping Actions tesztelése alatt a részt vevő kereskedők alacsonyabb költségekkel dolgoztak (a Shopping reklámok használatával összevetve) - az átlagos kosárméret pedig látványosan, 30 százalékkal növekedett.

Nem plazmatévéhez

A hangalapú vásárlás elsősorban az FMCG területén releváns - magyarul a mindennapi háztartási eszközök, fogyóanyagok beszerzését igyekeznek a cégek ezzel lefedni. Az Egyesült Államokban az Amazon évekkel ezelőtt elindult ebbe az irányba, ma már a pelenka-sampon-tej tengelyen mozog a netes vásárlások jelentős része, ebbe a trendbe illeszkedik egyébként a Whole Foods lánc felvásárlása is. A fenti Google-megoldás sem a plazmatévék beszerzését állítaná hangalapra, hanem a filléres háztartási felszerelését, az élelmiszerét és a változatos kozmetikumokét.