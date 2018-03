Új eszközökkel tolja az Edge-et a Microsoft

Nem tiszteli a hivatalos levelező alkalmazás az alapértelmezett böngészőt, minden levélben érkező hivatkozást Edge-ben nyit majd meg - a Windows 10 következő kiadásától kezdve. A soron következő, egyelőre Redstone 5 kódnevű, várhatóan ősszel rajtoló Windows 10 verzió most kiadott tesztverziója már ezt a sémát követi, a rendszer részét képező és (például a Start menüben központi helyet kapó) Windows Mail esetében.

Az asztali operációs rendszerek körében teljes dominanciát élvező Microsoft az elmúlt években fokozatosan elvesztette piaci fölényét a böngészők között, globálisan 12-13 százalék körüli piaci részesedése van a PC-ről böngészők körében (az általánosan elfogadott NetMarketShare mérése szerint). Ezzel messze lemarad a Chrome 60 százalékot közelítő részesedése mögött és a Mozilla Firefox szintén tanyázik. A teljes böngészőpiac (mobillal és tablettel együtt) még kedvezőtlenebb a Microsoft számára, az Android révén a Chrome, az iOS szárnyán pedig a Safari tarol.

A Microsoft lépése roppant szokatlan: az alapértelmezett alkalmazások beállításának lehetősége (például böngésző, képnézegető, stb.) a Windows-ökoszisztéma egyik legfontosabb eleme. Ez teszi lehetővé, hogy adott fájltípusokat (vagy épp hivatkozásokat) a felhasználó a kedvenc alkalmazásával érhessen el, ez biztosít leginkább teret a külső fejlesztők számára a platformon. És mint ilyen, a Microsoft elemi érdeke, hogy ezeket a beállításokat minden alkalmazás tisztelje, és e tiszteletet akár ki is kényszerítse. Hogy pont a Microsoft saját alkalmazásai rúgják fel a szigorú konvenciót, az roppant aggasztó lehet a fejlesztők számára. Azt jelenti ugyanis, hogy a platform konvenciói (amelyek összessége maga a platform), opcionálisak és üzleti érdekeknek tetszőlegesen alárendelhetőek - ami egyáltalán nem jó üzenet.

A Microsoft mindenesetre megjegyzi, hogy a döntés még nem végleges, ez még fejlesztés alatt álló funkció és elképzelhető, hogy a visszajelzések fényében meghátrál a szoftverház.

Az Internet Explorer kapcsán követett versenyellenes magatartást az Atlanti óceán mindkét oldalán elkaszálták a hatóságok, az EU pedig jelentős, milliárd eurós nagyságrendű büntetést is kiszabott. És bár most az uniós szervek a Google üldözésével vannak elfoglalva (a három ügyből az egyik 2,42 milliárd eurós büntetést ért), a Microsoft is gyorsan újra a a hatóságok célkeresztjébe kerülhet.

HEIF-támogatás

A Redstone 5 másik újdonsága a HEIF-támogatás lesz, a Windows 10 rendszerszinten támogatni fogja majd ezt a képformátumot, az implementációhoz pedig külső fejlesztőknek is hozzáférést biztosít. A HEIF-ről (high efficiency image format) korábban már részletesebben is írtunk, gyakorlatilag ez tűnik a következő generációs általános képformátumnak, amelyet videós oldalon a HEVC egészít ki. A HEIF eredetileg nokiás fejlesztés, amelyet azonban mára szép iparági összefogás övez, az Apple már tavaly bevezette összes operációs rendszerében, az Android és a Windows implementációjával pedig kliensoldalon is teljes lesz támogatás. A HEIF így szabványos, de nem szabadalommentes formátumként egyben válthatja a weben a JPEG/GIF párost, annál jóval hatékonyabb módszerekkel.