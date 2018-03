A vállalati Windows 10-re is jut a bloatware-ből

Végre tiszta vizet önt a pohárba a Microsoft a Windowshoz csomagolt alkalmazások háza táján: alapértelmezett beállítások mellett még a létező legdrágább vállalati kiadások sem mentesek a kéretlen appoktól. A cég blogposztja szerint a rendszerrel érkező appok két csoportra oszthatók, ezek egyikét az úgynevezett felügyelt (provisioned) alkalmazások teszik ki, a másik csapatot pedig a Microsoft Store-ból az első bejelentkezéskor települő szoftverek alkotják. Mindezek listáját a Microsoft kapcsoló oldalán gyűjti össze a különböző Windows 10 kiadásokhoz, az ugyanakkor nem derül ki a felületről, hogy a bejelentkezéssel települő appok típusa attól is függ, hogy a felhasználó milyen fiókkal jelentkezik be az adott készüléken, milyen SKU-t használ, továbbá hogy az eszközt melyik földrajzi régióban használja.

A rendszerbe először belépve, a Start menüt megnyitva lényegében minden felhasználót ugyanaz a kép fogadja, egy sor letöltést jelző ikonnal, amelyeket aztán a települt, vagy kattintásra települő appokéi váltanak fel. Ez a cég példájával élve egy 1709-es verziószámú Windows 10 Pro esetében, helyi fiókkal erősen konzumer paletta lesz, olyan címekkel mint a Minecraft vagy az Asphalt 8 játékok, vagy az Xbox Live.

Windows 10 Enterprise 1709 az első bejelentkezés után

U

gyancsak helyi fiókkal egy Windows 10 Enterprise 1709 verzióba belépve már kevesebb az előre felpakolt szoftver, ugyanakkor a papíron produktivitást célzó appokból ide is jutott, mint a Flipboard - de a cég által megosztott képernyőképen ott van a Duolingo is. Ahogy a vállalat megjegyzi, Microsoft Account, Active Directory vagy Azure Active Directory fiókkal is ugyanezeket az eredményeket kapjuk a fenti SKU-n, tehát tetszőleges kis- vagy nagyvállalati környezetben is ömlenek a PC-re a kéretlenül települő promóciós alkalmazások, igaz, játékok helyett már más típusúak.

A vállalat tehát siet kiemelni, hogy az előre telepített bloatware-játékok csak a felhős fiókos Pro verzión jelennek meg - a cég által produktívnak kikiáltott appok viszont a vállalati szegmensben is ott vannak. Míg a OneNote vagy akár a Skype valóban jól jöhet céges környezetben is, erősen kérdéses, hogy vajon a vállalatok többségénél van-e hozzáadott értéke nap közben a Flipboard lapozgatásának, netán a Duolingós nyelvgyakorlásnak.

A cégek IT-részlegeinek szerencsére ad eszközt a Microsoft az automatikusan települő appok kigyomlálására, a Windows 10 Enterprise esetében rendszergazdáknak lehetőségük van a csoportházirend beállítások között kikapcsolni a konzumer Microsoft funkciókat, illetve MDM irányelvvel is bezárhatják a kapukat a bloatware-ek előtt. Erre céges környezetben kifejezetten ajánlott lehet odafigyelni, hiszen az alapértelmezett beállításokkal a még a vállalati ügyfelek sem menekülnek az esetek többségében jó eséllyel nemkívánatos appok elől.