A Mac App Store-ban is tapogatóznak a kriptobányászok

Az Apple asztali alkalmazásboltjába is tárnát vájtak maguknak a kriptobányászok, a platformon egy naptáralkalmazás kínált prémium funkciókat a Macek erőforrásainak egy részéért cserébe - szúrta ki az Ars Technica.

A Calendar 2 névre hallgató naptárappot annak Qbix nevű fejlesztőcsapata a napokban egészítette ki a Monero kriptopénz bányászásához szükséges xmr-stack miner kódjával. A frissített app elindításakor egy felugró üzenet jelzi, hogy a szoftver a különböző prémium funkciók bekapcsolásáért cserébe kriptobányászatba fogna a gépen, amelyet a felhasználó beleegyezését követően meg is kezd - ha az eszköz tulajdonosa nem járul hozzá, a bányász és az extra funkcionalitás is inaktív marad, legalábbis papíron. A prémium funkciók egyébként a hagyományos módon, a fejlesztő által megjelölt díj kifizetésével is aktiválhatók.

A funkció mindezek fényében viszonylag ártatlannak tűnik, ugyanakkor bevezetésekor két nem elhanyagolható bug is kiverhette a biztosítékot a felhasználóknál. Egyrészt a bányász kikapcsolása egyszerűen nem működött, az a naptárappal hozzájárulás nélkül is futott, mindezt ráadásul tetézte, hogy az eredetileg kitűzött 10-20 százaléknál jóval több erőforrást használt a gépeken. A Qbix alapítója, Gregory Magarshak nyilatkozata szerint elkezdték a hibák javítását, a feladatot ugyanakkor nehezítette, hogy a bányász kódja nem nyílt forrású. Végül a csapat úgy döntött, a nehézkes javítás és a negatív médiavisszhang miatt inkább teljesen kigyomlálja a bányászfunkciót a Calendar 2 következő verziójából.

Kép: Ars Technica

A hasonló termékekhez csomagolt bányászszoftverek a kriptopénzek tavalyi, tempós térnyerésével maguk is gyors terjedésnek indultak. A fejlesztők rosszabb esetben figyelmeztetés nélkül építették azokat szoftvereikbe, weboldalaikba, értelemszerűen erősen negatív visszhangot váltva ki a felhasználóktól, míg mások a fentiekhez hasonló alternatívaként kínálják azokat ügyfeleiknek. Webes felületeknél a hirdetések opcionális kiváltása is felmerült, azaz az oldalak működtetői a reklámbevételek helyett az abba beleegyező felhasználóknál a bányászprogramok által termelt kriptopénzre támaszkodnának. Hasonló megoldás ötlete egyébként a The Pirate Bay esetében is felmerült, noha ott a kezdeményezés átláthatóságát illetően érték kritikák az oldalt. A lehetőségre természetesen a malware-fejlesztők is felkapták a fejüket, a "cryptojacking" azaz a weboldalak kéretlen bányásszal való megfertőzése is egyre népszerűbb.

A felhasználó beleegyezését kérő szoftverek fogadtatása ugyanakkor sokkal pozitívabb, az viszont továbbra sem egyértelmű, hogy azok az egyes alkalmazásboltok irányelveihez mennyire igazodnak. Ezzel kapcsolatban az Ars Technica megkereste az Apple-t, a vállalat ugyanakkor nem reagált az ügy kapcsán. A Calendar 2 mindenesetre bő egy nappal a jelentés után is elérhető volt az macOS-es App Store-ban, így a fakultatív kriptobányász vélhetően nem sérti súlyosan a felület vonatkozó szabályait. A hasonló, plusz funkciókért aktiválható bányászszoftvereknél sokan azt kifogásolják, hogy bár a felhasználóknak nem kötelező azokat bekapcsolni, jelentős részük nincs tisztában azzal, pontosan mi is zajlik ilyenkor a háttérben, csupán a fizetés nélkül elérhető prémium tartalom csapódik le náluk - a funkciót felajánló üzenetekben tehát legalább egy a technológiát nagy vonalakban körbejáró magyarázatnak is helye lenne.