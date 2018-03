Az Android felhasználók ragaszkodnak legjobban platformjukhoz

Érdekes eredményeket közölt legújabb, az Android és az iOS felhasználók platformhűségét vizsgáló kutatása kapcsán a Consumer Intelligence Research Partners (CIRP). Az elemzőcég szerint az Androidot futtató készülékek tulajdonosai inkább megmaradtnak a Google rendszerénél, mint az iOS felhasználói - hűségességük pedig tavaly év eleje óta töretlenül növekszik, legalábbis az Egyesült Államokban.

A CIRP kutatás során a régió azon felhasználóit gyűjtötte össze, akik az időszakban új telefont vásároltak, és megmaradtak az előző modell operációs rendszere mellett. Számszerűsítve, a cég az Android esetében jelenleg 91 százalékos "hűségességi rátáról" beszél, míg ez az érték az iOS-es eszközöknél 86 százalék. A Google platformjánál az elmúlt két évben az ingadozás is kisebb volt, az 89 és 91 százalék között mozgott 2016 januárja óta, az Apple rendszerénél pedig 85 és 88 százalékos szélsőértékeket mért a kutatócég. Bár a mérleg egyértelműen az Android javára billen, az is jól látszik, hogy eget rengető különbség nincs a két tábor lojalitása között, javarészt az Apple felhasználói is elkötelezettek az iOS mellett.

Ezt vállalat társalapítója, Mike Levin a TechCrunch-nak nyilatkozva is megerősíti, ahogy fogalmaz, a felhasználók mára "letelepedtek" a kiválasztott rendszer mellett. Ahogy az a Gartner néhány hete közzétett jelentéséből is kiderül, az okostelefonos platformok piaca mára kétszereplőssé zsugorodott, az Android és az iOS melletti versenyzők már mind a hajszálvékony "egyéb" kategóriába tömörülnek, de rövidesen ez utóbbi is teljesen eltűnik a statisztikákból. Mára, ahogy azt Levin is aláhúzza, a felhasználók a fenti két rendszerből választhatnak egyet, amely mellett aztán hosszabb távon elköteleződnek. A Google és az Apple feladata így már nem elsősorban az új felhasználók fedélzetre csábítása, sokkal inkább azt kell kitalálniuk, hogy termékeiket és szolgáltatásaikat hogyan tudják a lojális felhasználók felé értékesíteni.

Az iPhone felhasználók egyébként néhány évvel ezelőtt, 2013-ban még hűségesebbnek számítottak az androidos mezőnynél, ugyanakkor miután az elmúlt években a Google platformját használó gyártók is egyre magasabb minőségű készülékeket dobnak piacra az erőviszonyok megváltoztak. Emellett persze ezen a téren az is az Android malmára hajtja a vizet, hogy az rengeteg gyártó készülékein elérhető, ráadásul azok egyedi felületeivel, így a felhasználók még ha gyártót váltanak is, hűek maradnak a platformhoz.

A fentieken túl azt is érdemes szem előtt tartani, hogy miután az Android jóval nagyobb felhasználói bázissal rendelkezik, a rivális platformra váltók száma is nagyobb esetében - ennek megfelelően elmondható, hogy a fenti számok dacára szám szerint több felhasználó vált iOS-re Androidról, mint fordítva.