Rajthoz állt a SMART 2018 konferencia!

Mesterséges intelligenciával, munkahelyeket fenyegető robotokkal és startupsereggel mér termonukleáris csapást április elejére az idén kilencedik alkalommal rajtoló SMART konferencia. A rendezvény négy szekcióban hasít végig a legfontosabb technológiai trendeken, az AI-tól az AR-VR-en és az 5G-n át az online biztonságig, az iparágak sokat látott hazai és külföldi szakértőinek tolmácsolásában.

A Digitális határterületek blokk a közeljövő technológiai változásait, trendjeit vizsgálja, illetve azok hatásait egyénekre és a vállalati szegmensre egyaránt. Az előadók széles szakmai skálán mozognak: Dr. Pintér Róbert az eNet színeiben a gépek és a munkaerőpiac megosztó viszonyáról beszél, de az automatizációban rejlő lehetőségeket és veszélyeket Terra Allas, a McKinsey & Company szakértője is kivesézi majd.

A digitalizáció elől a kormányzati szektor sem menekülhet, a terület digitális jövőjét Deutsch Tamás mutatja be a rendezvényen. A szekció által felvázolt jövőképekben a közlekedésnek is jut hely, hallhatunk majd a robbanómotorok háttérbeszorulásáról, és az önvezető autózásról is, utóbbit ráadásul egy a területen komoly tapasztalatokkal rendelkező magyar csapat, az Egyesült Államokból 38 millió dolláros tőkeinjekciót besöprő AImotive szakértőjétől. Inspirációból tehát nem lesz hiány, a konferencián több más hazai sikersztori is felvonul, mint az idén mintegy 100 millió dollárért gazdát cserét Balabit, vagy a nemrég tekintélyes, 6 millió eurós tőkebevonást lezongorázó Barion, sőt Varga Soma repülőmérnök azt is elárulja, hogyan lehet Szegedről megnyerni a NASA formatervezési versenyét. A lelkesedés mellett azért érdemes a technológiai függőségek veszélyeit is szem előtt tartani, ezektől nem más, mint Zacher Gábor inti majd óva a közönséget. De egy teremmel odébb zarándokolva is jut még hasonló témakör, a Digitális kihívások szekciója egyebek mellett a mesterséges intelligencia, illetve az alternatív digitális világok témakörét vizsgálja.

A Vállalati trendek blokkját sem érdemes kihagyni, az a fenti tendenciák lecsapódásait az üzleti szektorban járja körbe. Az AI vállalati alkalmazása itt is megkerülhetetlen téma, amelyet Byssz Róbert vesz górcső alá a Philips Global színeiben, de a céges környezetben kiemelten fontos online biztonság jövőjét is alaposan megvitatja majd az ebédet megelőző kerekasztal. A vállalatok és az elmúlt évben a köztudatba ismét berobbant kriptovaluták lehetőségei és kockázatai sem maradnak le a terítékről, ezekről a Nemzeti Nyomozó Iroda képviseletében, Halász Viktor rendőrfőhadnagy tart előadást. Az MWC farvizén pedig az 5G témakörét sem kerülhetjük el, Végh Bálint, a PwC és E.ON képviseletében az új technológia a telkó ökoszisztémára való hatását elemzi majd.

A SMART 2018 konferenciának a budapesti Akvárium Klub ad otthont, idén április 4-én.