Megjelent a környezetet felismerő Lens a Google Photos appban

Minden androidos felhasználó számára a napokban elérhetővé válik a Google Photos alkalmazáson belül a Google Lens vizuális kereső, amely képes a képen látható információkat felismerni, elemezni és kontextusában értelmezni. Fontos a vállalat Twitter üzenete szerint, hogy a tavaly májusi Google I/O óta előnézetben használható, de most már stabil új funkciót csak az androidos készülékeken és a legfrissebb Google Photos appal lehet továbbra is kipróbálni, angol nyelven. Az iOS felhasználók "hamarosan" megkapják majd a képfelismerőt a Photosban tárolt fényképeik mellé.

A Lens képes felismerni híresebb nevezetességeket, akár épületeket vagy festményeket az alkalmazásba mentett fényképeken. A legutóbbi fejlesztés óta pedig még több információ jelenik meg a fotókkal kapcsolatban, például az állatok és a növények pontosabb besorolása, úgy mint az egyes kutyafajták. Ezenkívül a rendszer képes szövegeket is felismerni a képekről, majd a felhasználó kijelölést is végezhet a szövegen belül, amellyel vonalkódokat vagy névjegykártya információkat lehet elmenteni, vagy esetleg az események szöveges információit is könnyebb így a naptárba rögzíteni a Google tippjei szerint.

Bár a mesterséges intelligenciát és gépi látást egyaránt felhasználó Google Lens látványos újításnak tűnik, de gyakorlati hasznát azért még nehéz megállapítani, mivel az új városokban a fontosabb nevezetességeket általában a turisták is felismerik, a névjegykártyákat pedig manapság már inkább a LinkedIn váltja fel. Azonban ha a funkció a gépi tanulás következtében egyre több dolgot fel fog ismerni, akkor fokozatosan egyre több haszna lehet. A legfrissebb Pixel telefonokon pedig azt is láthatják a felhasználók, hogy a Lens hogyan működik együtt a Google Maps alkalmazással, ahol egy fénykép alapján az adatlapon szereplő információkat, például nyitva tartást, pontos címet és leírást is megjeleníti, a kevésbé közismert épületek esetében is.

A Lens része a Google törekvésének, hogy minél több konzumer alkalmazásban felhasználja az AI-alapú fejlesztéseket. A megoldás megjelenik a Gmail okosválaszaiban, de a Google Photoson belül is egyre több funkció élesedése várható, mint például a képekről egy gombnyomásra kerítést eltüntető Photoshop-szerű, de annál sokkal egyszerűbb funkcióé. A mappák fotóinak automatikus összeválogatását a jobb fényképekből pedig már régóta lehet tapasztalni Photoson belül. A Google fényképtároló szolgáltatása sok millió képet tart nyilván, így nagyon jó kísérleti terepet nyújt a vállalat AI és kifejezetten gépi tanulás alapú kísérletei számára.

Ahogy általában, a Google most is fokozatosan terjeszti ki az új Lens funkciót minden (friss Photos verziót használó) készülékre, ezért csak a következő napokban válik elérhetővé az összes androidos felhasználó számára. A következő hetekben pedig az elterjedtebb androidos készülékeken a Google Assistant megoldáson belül a kamerához is megjelenik a kiegészítő, tehát már nem csak az elkészült képek alapján lehet felismerni a nevezetességeket, hanem a képek elkészítésekor is.