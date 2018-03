Kvantumkutatáshoz tervezett processzort mutatott be a Google

Egy új fejlesztéssel száll be a kvantum-számítástechnikában folyó versenyfutásba a Google. A Bristlecone névre hallgató processzor első számú célja, hogy megfelelő alapot nyújtson egy olyan tesztrendszerhez, amellyel a kutatók a kvantumrendszerek hibaarányait és skálázhatóságát tanulmányozhatják, valamint feszegethetik a potenciális felhasználási területeket. A Google szerint processzora nagy lépést jelent, optimális esetben ez lehet az első olyan fejlesztés, amellyel átléphető a digitális számítógépek határa.

A Bristlecone chip 72 kvantumbites (qubit) kapacitást kínál, amely papíron meghaladja az úgynevezett "kvantumfölényhez" (quantum supremacy) szükséges, 49 kvantumbites értéket. Ez dióhéjban annyit tesz, hogy utóbbi értéket átlépve a kvantumszámítógépek felülmúlhatják a digitális rendszerek képességeit, azaz már olyan problémákat is megoldhatnak, amelyekre a klasszikus számítógépek nem képesek elfogadható idő alatt. A Google ugyanakkor egyelőre óvatos a valós teljesítményt illetően, nem biztos, hogy sikerül a gyakorlatban is viszontlátni az elméleti képesség nagyjából kétharmadát.

A kvantumrendszerek alkalmazását ugyanis nagyban nehezíti a már említett magas hibaarány. A műveletek tele vannak ingadozásokkal és véletlen hibákkal, emiatt pedig a kvantumbitek rendkívül érzékenyek a különféle környezeti zajokra. Ezért a számítógépeket csak extrém alacsony hőmérsékleten (néhány millikelvinen), komoly szigetelés mellett lehet működtetni. A Bristlecone egyik feladata éppen az lesz, hogy a mérnökök tanulmányozhassák a hibák természetét, végeredményben pedig sikerüljön azokat minél inkább redukálni.

Egyébiránt a kvantumbitek a digitális rendszerek által használt bitekkel szemben nem csak 0-t vagy 1-et tartalmazhatnak, hanem azok kvantum-szuperpozícióját is. Ez a kvantummechanikai rendszereknek azt az állapotát jelenti, mikor egyszerre több helyzetben is létezhetnek, jelen esetben egyszerre 0 és 1 is lehet a kvantumbit értéke. A kvantumszámítógépek felépítésüknek hála párhuzamosan elképesztően nagy számú műveletet képesek elvégezni.