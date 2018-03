A Microsoft vállán érkeznek az inteles Spectre-Meltdown javítások

Besegít az Intelnek a Meltdown-Spectre biztonsági frissítések kiszórásában a Microsoft. Ahogy a vállalat közleményében rávilágít, a windowsos eszközöknek szoftver- és firmware-frissítésre egyaránt szükségük van a sebezhetőségek kivédéséhez. Szoftveroldalon a vállalat már több patchet is kiadott az x86-os Windows 10 rendszerekhez, illetve folyamatosan küldi ki a frissítéseket a további támogatott Windows verziókra - ezek pontos állapotáról a cég kapcsolódó weblapján nyújt részletes tájékoztatást.

A redmondi óriás most az Intel firmware-frissítéseinek kiküldését is megkezdte, miután a chipgyártó nemrég bejelentette, befejezte az új mikrokód validációját, és ezzel együtt elindította annak kiadását az újabb CPU platformokra. Az Intel mikrokód-frissítéseit most a Microsoft is eljuttatja felhasználóihoz, első körben a legfrissebb, Fall Creators Update verziót futtató, 1709-es verziószámú Windwos 10-es, Skylake chippel szerelt eszközökre. A KB4090007 frissítéscsomagot követően további mikrokód-patch-ekre is számítani lehet, ahogy azokat a chipgyártó elérhetővé teszi a szoftverház számára. Érdemes észben tartani, hogy a fentiek esetében nem automatikus frissítésekről van szó, vagyis azok nem települnek felhasználói közbenjárás nélkül a Windows Update-ből, a felhasználóknak manuálisan kell elindítania a frissítéseket.

Ahogy a cég a közleményben rávilágít, frissítések betárazásakor a különböző biztonsági szoftverek fejlesztőivel is szorosan együttműködött, hogy a javítások kapcsán el tudják kerülni a kompatibilitási problémákat - ez, ahogy a vállalat fogalmaz, a "windowsos eszközök többségénél" sikerült is. A cég mindenesetre mindenkit arra kér, az operációs rendszer mellett antivírus szoftvereit is frissítse a legújabb verzióra. A Microsoft egyébként a kezdetektől közelről követi a Meltdown-Spectre páros ellen kiadott javításokat, főként miután az Intel befoltozott mikrokódjában az elmúlt hónapokban komoly hibák bukkantak fel. Január végén például a redmondi cég kénytelen volt visszavonni a sebezhetőségeket célzó frissítéssorozat egyik tagját, miután az a vállalat szerint újraindulást és adatvesztést okozhatott az érintett rendszereken.

Bejelentésében a vállalat hangsúlyozza, iparági partnereivel folyamatosan közösen dolgozik a processzorsebezhetőségek befoltozásán - utóbbi a piac számos szereplőjétől komoly erőfeszítéseket igényel. A lépések hatékonysága azonban sokszor így is megkérdőjelezhető, a Linux kernel atyja, Linus Torvalds például január végén intézett néhány keresetlen szót a chipgyártó felé, mondván, a gyártó tisztességes javítás helyett pánikszerű tűzoltást végez, és nem valódi védelmet, csupán összetákolt opcionális biztonsági funkciókat biztosít a felhasználóknak.