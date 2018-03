Kép- és arcfelismerésben dob újat az Azure

Tréning-mint-szolgáltatás

A Microsoft Custom Vision "tréning-mint szolgáltatás" címszóval foglalható össze: lehetővé teszi, hogy a fejlesztők a saját adataikon tréningezhessék fel a gépi tanulásos modellt alkalmazásaikhoz, majd azt le tudják tölteni és offline tudják futtatni - például mobileszközökön. A Custom Vision értelemszerűen képi adatok osztályozására képes, és például kereskedelemben vethető be, ahol különböző cégek a saját termékportfólió felismerésére használhatják, de közösségi oldalak is igénybe vehetik bizonyos termékek osztályozására és szűrésére, vagy nemzeti parkok kereshetnek vele állatokat a természeti fotókon - sorolja a cég.

A szolgáltatás használatához fel kell tölteni az előre osztályozott képi anyagot, ez az osztályozás betanítható a modellnek, amelyet egy egyszerű REST API-n már be is lehet vetni. De a feltanított modell letölthető CoreML és TensorFlow formátumban is, amelyek már futtathatóak iOS 11-en illetve Androidon is, így offline használhatóak - ráadásul az exportált modelleket a szolgáltatás optimalizálja is mobilos futtatáshoz, így hatékonyabban-gyorsabban működnek. A Microsoft valósidejű képklasszifikálást ígér, ami nagyon jól hangzik, kérdés, ehhez mekkora pontosságromlást kell elfogadni.

A Custom Vision fejlesztői előnézet formájában érhető mostantól el, ez a Microsoftnál a publikus bétának felel meg. Arról egyelőre nincs információ, hogy a hivatalos rajtra mikor kerülhet sor.

Face API

Hivatalosan is elrajtolt viszont a héten a Face API, amely arcokról képes alapvető adatokat megállapítani. A rendszer olyan információkat ad vissza, mint az arc helye a fotón, az emberek neme, érzelmei. Sokkal izgalmasabb az arcfelismerés, amely két fotóról meg tudja állapítani, hogy ugyanazt az embert ábrázolja-e, illetve korábban megjelölt arcokat képes nagyobb gyűjteményben kikeresni. Ezek olyan képességek, amelyek például a Google Photost messze kiemelik a szokásos képrendszerező alkalmazások közül - a Microsoft által kínált felhős API-kat használva pedig ma már mindenki építhet ilyen alkalmazást.

A Microsoft ígérete szerint a Face API nagyon jól is skálázódik: a "milliós nagyságrendű" arcfelismeréssel a rendszer akár egymillió különböző arcot képes megjegyezni, és ezeket kérésre egy nagyobb gyűjteményből bármikor felismerni, minimális késleltetés mellett. Ezzel például egész nagy méretű beléptető rendszerek is tudnak üzemelni - már csak azt kell kitalálni, hogy az adatvédelmi szabályok ezek közül a forgatókönyvek közül pontosan mit is tesznek lehetővé.