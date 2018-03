Befejezi a Facebook a hírfolyam kettéválasztási kísérletét

Mindössze hat országban indult a Facebook "Explore Feed" kísérlete, amely a barátok bejegyzései mellett egy teljesen különálló hírfolyamban jelenítette meg a cégek üzeneteit, köztük a kedvelt oldalakét és ami "tetszhet" a felhasználóknak. A reakció viszont teljesen egyértelműen negatív volt a tesztben résztvevő felhasználók részéről, úgyhogy a közösségi óriás most végleg leállítja a kísérletet - valamint a globálisan elérhető Felfedező fület is, ahol minden facebookozó új tartalmakat fedezhetett fel. A felmérések szerint az emberek sokkal kevésbé voltak elégedettek a megjelenő bejegyzésekkel, és egyáltalán nem segítette őket közelebb kerülni a családtagokhoz és barátokhoz önmagban az a tény, hogy két különálló hírfolyamot láttak, írja Adam Mosseri hírfolyamigazgató egy blogbejegyzésben.

A tavaly októberben megnevezett cél az emberek összekapcsolása lett volna, de ezzel a kísérlettel a jelek szerint ezt egyáltalán nem sikerült elérni. A tesztelt országokban (Szlovákia, Szerbia, Srí Lanka, Bolívia, Guatemala, Kambodzsa) a felhasználók arra panaszkodtak, hogy a korábban a személyes ízlésükre szabott hírfolyamuk teljesen zavarossá vált az ismerősök bejegyzéseivel, és nem jutottak hozzá a fontos hírekhez. Az üzleti oldalak tartalmaihoz pedig egy nem túl feltűnően elhelyezett, külön menüpontba kellett kattintaniuk. A kiadók és más vállalatok természetesen hatalmas látogatószám csökkenést tapasztaltak, ami ellen tenni sem tudtak. Sokan pedig azt látták a Facebook törekvésében, hogy ezzel próbált volna még több felületen hirdetést megjeleníteni, bár a tesztek során erre nem volt egyértelmű bizonyíték.

Más kísérleteket is folytat a cég az algoritmus "megjavítása" érdekében év eleje óta, Mark Zuckerberg több ütemben kezdte bejelenteni a változásokat, mint az ismerősök bejegyzéseinek előnyben részesítését a (közös) hírfolyamban, a beszélgetéseket kiváltó üzeneteket, a helyi hírek megjelenítését vagy a hírforrások megbízhatóságának felhasználói értékelését. Tehát a január óta bevezetett változás egy másik vonalon indult el, amelyen a cégek és kiadók is bekerülhetnek a hírfolyamba, de csak ügyes stratégiával, a felhasználókból reakciókat kiváltó bejegyzésekkel vagy például ha az olvasók maguk osztják meg a tartalmakat.

Mosseri az Explore Feed megszüntetése kapcsán hozzátette, hogy a mostani változások pozitívabb hatást értek el, mint a kettéosztott hírfolyam ötlete, úgyhogy ezek továbbra is megmaradnak az oldalon. A kísérlet kudarcából a cég levonta a tanulságokat a hírfolyamigazgató szerint, hogy a tesztek futtatását egyértelműbben kell kommunikálni, és hogy a felhasználók szeretnének hozzájutni a fontos információkhoz is az ismerőseik bejegyzései mellett. A jövőben ezeket szeretnék a fejlesztők beépíteni valahogy a hírfolyamos változásokba.

A Snapchat nem tanult a Facebook hibájából

Főleg az amerikai fiatalok körében a Facebook konkurenseként feltűnő Snapchat az Explore Feedhez nagyon hasonlóan tervezte át a felületét tavaly év végén. A sztori formátummal ismertté vált közösségi oldal most szintén különválasztja az ismerősök bejegyzéseit a céges tartalmaktól. A változásokat hatalmas tiltakozási hullám kísérte 1,2 millió felhasználó által aláírt petícióval, de a Snap kijelentette, hogy nem tágít a döntése mellől és nem fogja visszaállítani a korábbi felületet. Evan Spiegel vezérigazgató szerint a változások megszokásához időre van szükség, ráadásul más pozitívumokat is tapasztalt a cég, megnőtt az app letöltőinek és a Stories feltöltéseinek száma, illetve több 35 év feletti kezdte el használni a szolgáltatást. Érdekes lesz, hogy vajon hosszútávon mennyire válik be a Snapchat kitartása a kettéválasztott felület mellett, amely a Facebook szerint egyáltalán nem működhet.