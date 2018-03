A Pixelek tulajdonosaitól kér tanácsot a Google

A közösséghez fordul ötletekért a Google, hogy hogyan csiszoljon a Pixel készülékek beállítási lehetőségein. A vállalat okostelefonjaiért felelős szoftverfejlesztő csapat egy a GooglePixel subredditen közzétett posztban kérte ki a készüléktulajdonosok véleményét, visszajelzéseit és ötleteit.

A csapat öt fő témakört jelölt ki a hozzászólóknak, kezdve az olyan beállításokkal, amelyet a felhasználóknak gyakran kell manuálisan kapcsolgatniuk (például ilyen lehet a Bluetooth), folytatva a kedvelt, de csak későn felfedezett opciókkal, illetve az olyan konfigurációs lehetőségekkel, amelyek terén a készülék okosabb is lehetne. Ezután azok a beállítások jönnek, amelyek kapcsán ideális esetben a telefon figyelmeztetést is küldene, végül pedig azok, amelyeket a felhasználók kapásból megváltoztatnak, ahogy beköltöznek a készülékre. A poszt szerint a cég a visszajelzéseket a későbbi szoftverfrissítéseknél figyelembe veszi majd.

A hozzászólások között számos visszatérő probléma előkerült, élükön az olyan kellemetlenségekkel, mint a "ne csatlakozzon automatikusan" gomb hiánya a Wi-Fi hálózatoknál, amelyeknél ez csak az "elfelejt" gombbal érhető el - ezzel ugyanakkor a hálózathoz tartozó jelszó is elveszik. Ilyen funkció egyébként több nagy gyártó, mint a Samsung és az Apple készülékein is található. Ugyancsak sokan egyetértettek a hangerőszabályzó újragondolásában, az ugyanis a hozzászólók szerint vagy túl halk, vagy túl hangos, a hozzá tartozó csúszka nem ad elég teret a szint szabályozásának. Illetve valószínűleg annak is sokan örülnének, ha a hangerőgomb alapértelmezetten nem a bejövő hívások csörgésének hangerejét, hanem a média hangját szabályozná - a csengőhang esetében a legtöbben beérnék egyszerűen a ki-, bekapcsolt és rezgő üzemmódokkal.

Az automatikus képernyő elforgatás is előre került a gyakori problémák között, az indokolatlan, vagy épp a telefont komótosan követő elfordulások orvoslására is nagy az igény Redditen. A posztban egy olyan javaslat is felmerült, hogy a rendszer a függőleges üzemmóddal szemben legyen elfogult, hiszen túlnyomórészt így használják az emberek készülékeiket, és ne 45 foknál váltson orientációt, hanem akár 80 fokos döntésnél, és ott is csak bizonyos appok esetében.

A felhasználók tapasztalatai szerint a Google Home integráció sem tökéletes, otthon használva ugyanis az "Okay Google" felszólításra egyszerre a telefon és a okoshangszóró is felébred, amit ki lehetne küszöbölni, ha a készülék kikapcsolná a folyamatos fülelést, ha azonos Wi-Fin egy Home-ot is érzékel. Ha pedig már a hangszóróknál járunk, felmerült, hogy a csatlakoztatott Bluetooth hangszórók hangerejét is megjegyezhetné a rendszer - ami különösen releváns a Pixel modelleknél, hiszen audiojacket nem találunk azokon. De népszerű felvetés volt a sötét UI téma is.

Az egyik népszerű hozzászólás írójának valószínűleg sikerült elég jó sarokkövet adni a fejlesztők számára: azt javasolta, nézzék meg az összes népszerű alternatív ROM-ot, és vegyék át azok beállítási opcióit. A poszt már több mint 1700 hozzászólásnál jár, és a Pixel tulajdonosoknak továbbra is lehetőségük van bekapcsolódni a beszélgetésbe.