"Az UWP egy katasztrófa"

A Halo után újabb komoly pofonba szaladt bele a Microsoft az Age of Empires (első részének) újrakiadásával. A Definitive Edition pár napja jelent meg a cég szoftverboltjában, de a modernizált, UWP-s csomagolással ellátott játék minőségével rengeteg probléma van - felmerül a kérdés, hogy hogyan kerülhetett élesbe ilyen állapotban a szoftver.

A bolt felületén és egyéb fórumokon olvasható visszajelzések szerint a játék letöltés után el sem indul, vagy bizonyos ponton összeomlik és a felhasználót kidobja az asztalra. A játék a hazai boltban jelenleg 23 értékeléssel bír, ezek 31 százaléka a legalacsonyabb, 1 csillagos értékelést adta. Az írásos visszajelzések alapján már a játék elindítása is problémába ütközik, van, akinek legalább a menü bejön, másnak már eddig a képernyőig sem sikerül eljutni. A frusztrációt fokozza, hogy a játék semmilyen hibaüzenettel nem informálja a vásárlót, jöhet a hosszas procedúra a hibakeresésre (valakinek a Comodo antívírus letiltása segített egyébként). A nemzetközi megítélés sokkal rosszabb, az amerikai boltban a játék 2 csillag körül jár, a visszajelzések pedig meglehetősen dühösek.

A fejlesztők szerint sok vásárlónál az okozza a gondot, hogy nem olvasták el a szükséges hardver- és szoftverigényt és azt hitték, hogy az 1997-ben kiadott játék új verzióját kényelmesen futtatni fogja 21 évvel később a számítógépük. Ez csalóka lehet, a játék ugyanis magas igényekkel bír, elvárja például az Intel HD 4000-es vagy újabb GPU-t, az 1,8 GHz-nél gyorsabb kétmagos processzort, a 4 gigabájtnyi rendszer- és 1 gigabájtnyi grafikus memóriát is. Ez azt jelenti, hogy az (erősebbik) Ivy Bridge sorozatú integrált grafikát igényli legalább a játék - nem kis elvárás.

A problémákkal a fejlesztők is tisztában vannak és gyorsan létre is hoztak egy aloldalt, ahol igyekeznek tippeket adni a hibákkal küzdő vásárlóknak. A megoldások egy része mezei, például frissítsük az operációs rendszert, vagy engedélyezzünk bizonyos funkciókat a telepített antivírusban. Vannak ennél egzotikusabbak is, mint a lokális fiókról Microsoft fiókra váltani, és egészen elborult is, mint hogy telepítsünk egy másik alkalmazást a Store-ból, majd váltsunk vissza az AoE-re és próbáljuk elindítani azt.

Házon belül sem sikerült életre lehelni

Az AoE:DE nem egy sikertörténet a Microsoft számára, a Halo újrakiadáshoz hasonlóan ez is rengeteg gonddal küzd. A cím egyébként masszív késéssel rajtolt, a tavaly még októberi rajtot ígértek a fejlesztők, ebből lett végül február 20. A Microsoft egy ideje játékokkal akarja felfuttatni a Microsoft Store-t, ennek keretében itt jelent meg PC-re a Quantum Break, a Tomb Raiter sorozat legfrisseb kiadása, a Halo újrakiadás és most az AoE:DE is. A negatív hírverés volt a közös ezek között, a rajtot minden esetben az UWP hiányosságai szabotálták, a játékosok keserűségére.

UWP is a disaster. Bought AoEDE and game won’t even launch - with zero feedback as to why. Probably some obscure DCOM issue. Official recommendation (not kidding) is to download and pause Candy Crush or Asphalt8. Reddit and MS forums are blowing up with 70% of customers affected.