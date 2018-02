Béta állapotba lépett a Flutter

"Sebesség, natív platform-integráció, gyors fejlesztési sebesség és multiplatform elérés" - foglalja össze a Google marketinggépezete a Flutter lényegét. És nagyjából erről is van szó, a Flutter nagyon hasonló területet céloz, mint a React Native: "write once, run everywhere" mobilalkalmazások fejlesztését, amelyeket egyetlen fejlesztőcsapat készít. Ez szöges ellentétben áll a jelenlegi gyakorlattal, amelyben a két releváns mobilos platformot, az iOS-t és az Androidot két különböző alkalmazással, kódbázissal, fejlesztői csapattal célozza a legtöbb vállalat.

A megközelítés lényege, hogy a Flutter egy saját, C++-ban írt, keresztplatformos megjelenítő motort vesz igénybe, amely nem használ natív UI komponenseket. Ez a Skia grafikus könyvtárra épül, amely például a Chrome, az Android és a Firefox megjelenítőjeként is ismert, illetve támogatja az OpenGL illetve Vulkan API-t is a komolyabb grafikákhoz. A Dartban írt felületet tehát ez a keretrendszer futtatja, némileg hasonlóan, mint ahogy a játékok esetében a játékmotor. A Flutter pedig teljesen nyílt forráskódú is, így fejlődése folyamatosan követhető.

A Flutter egyik nagy célkitűzése még a fejlesztői produktivitás kimaxolása. Ehhez az SDK hot reload funkciót kínál, amellyel már a kód írása közben láthatjuk, hogy hogyan néz ki az app felülete - hasonlóan az Android Studio Instant Run funkciójához, de ez iOS-en is elérhető. Ráadásul ez már az alfa fázisban is nagyon jól bevált, gyors és megbízhatónak bizonyult.

Az alfa és béta státusz annyiban némileg megtévesztő, hogy a Flutter egyáltalán nem "instabil", már az alfával is készültek széles körben használt mainstream alkalmazások, például a híres amerikai musical, a Hamilton appja. Ettől függetlenül igazán nagy, komplex alkalmazásokhoz eddig nem nagyon használta senki, ezen a béta mérföldkő elérése már változtathat.



A Flutter egyik szokatlan oldala, hogy Dartban lehet programozni. Ez a Google (egyik) saját fejlesztésű nyelve, amelyet eredetileg a JavaScript leváltására hozott létre a cég. Ezt a célját nem érte el, a JS időközben az új kiadásokkal (ES6 és társai) meg tudta reformálni magát, a Dart azonban megmaradt frontend-nyelvként a Google kínálatában és ma is folyamatosan fejlődik, ráadásul mivel JavaScriptre is fordítható, életképes maradt. A Flutter segítségével pedig a Dart már nem csak webes nyelvként, hanem natív mobilos alkalmazások fejlesztéséhez is bevethető.

A jövő vele van

A Google nem rejtette véka alá, hosszú távon a Fuchsia projekt lesz az Android jövője (hacsak valami félre nem csúszik a végrehajtás során), a koncepciónak pedig szerves része lesz a Flutter is, mint a rendszer kiemelt fejlesztői keretrendszere. Így gyakorlatilag biztosra vehető, hogy a Flutter alkalmazásplatformmal bizony nagyon hosszú távra tervez a Google, így ha nulláról fogunk app-fejlesztésbe, akkor talán már most is érdemes a Flutterrel számolni.

A bejelentés szerint a fejlesztés fókusza most a 1.0-s kiadás elérése lesz, ehhez a kódot kell stabilizálni és egyes hiányzó elemeket kipótolni - bizonyos, a közösség által igényelt funkciók, mint a Flutter beágyazása más alkalmazásokba, WebView, teljes Firebase támogatás még hiányoznak. Hivatalos időpont a rajthoz nincs, de a következő időszakban négyhetente érkezik majd sorszámozott béta.

Ha a Flutterről még tájékozódnál, érdemes Gerlei Balázs előadásával kezdeni a novemberi HWSW Mobile-ról (a cikk írása közben én is ezt tettem):