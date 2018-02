Ráfekszik a mesh Wi-Fi fejlesztésre a Nokia

Felvásárolta a Nokia a mesh Wi-Fi fejlesztéssel foglalkozó Uniumot, amelynek segítségével a teljes otthoni hálózati lefedettséget szeretné megvalósítani - a szintén újonnan bejelentett többi szolgáltatás, rádiós bóják (beacon), hálózati átjárók (gateway), szolgáltatói portál és felhasználói mobilappok támogatásával, melyek szintén az MWC-n mutatkoztak be. A bekebelezett amerikai székhelyű startup kifejezetten az összetett kábel-nélküli hálózati problémák megoldására szakosodott, amelyet már eddig is beépített lakossági és "kritikus fontosságú" megoldásokba, és az eddigi tapasztalatokat használná fel a finn vállalat is a vásárlók otthoni hálózatának fejlesztéséhez.

Még mindig nagy problémát jelent a felhasználóknak a Nokia szerint, hogy a (nagyobb) otthonokban sok holtpont található a Wi-Fi lefedettségben, ahol a felhasználók egyáltalán nem kapnak jelet vagy az interferenciába ütközik más hálózatokkal, például Bluetooth hangszórókkal, mikrohullámokkal. Ennek megoldásaként az Unium Wi-Fi szoftvere és a gépi tanulás algoritmusa a lakások minden egyes eszközével (például telefon, tablet) kapcsolatban megtanulja az adott képességeket és a teljesítményt. Az eltárolt adatok segítségével a szoftver próbálja optimalizálni a kapcsolatokat, így az egyes otthonokra szabja a beállításokat "a gigabites kapacitáshoz" az egész házban - írja a Nokia közleménye. A vállalat szerint a rendszer intuitíven használható, és egy új eszköz csatlakoztatása sem ront a hálózaton.

Az Unium megoldása valós időben méri a teljesítményt, és ez alapján dinamikusan beállítja a hálózatot, hogy javítsa a felhasználó otthoni lefedettségét és a kapacitást a közlemény szerint. Az új szoftver a beágyazott analitikai funkciókon keresztül képes a Wi-Fi hálózati problémákat is felismerni és megoldani, beleértve az automatikus sávszélesség állítást vagy a csatornakiosztást. Úgyhogy ezek a funkciók várhatóan hamarosan megjelennek a Nokia megoldásai közt, amelynek bemutatója már most is látható az MWC-n a Nokia standjánál.

Az akvizíció árát a cégek nem hozták nyilvánosságra, de a TechCrunch számítása szerint az eddigi befektetések és az Unium korábbi értékelése alapján nagyjából 62,4 millió dollárba kerülhetett. A bekebelezési folyamat várhatóan még 2018 első negyedévében lezárul. Arról viszont szintén nem nyilatkoztak a vállalatok, hogy mi fog történni az eddigi szerződésekkel, pedig a kérdés azért is érdekes, mivel a Google Fiber is az Unium megrendelői közé tartozik.

Eszközök és szolgáltatások is érkeznek

Számos más otthoni Wi-Fi-vel kapcsolatos fejlesztésről is beszámolt a Nokia a felvásárláson kívül egy másik közleményben. Az otthoni hálózati megoldások portfóliója prémium kategóriás és belépő szintű rádiós bójákkal (Beacon) és hálózati átjárókkal (Gateway) is bővül, amellyel a vásárlók új mesh Wi-Fi hozzáférési pontokat hozhatnak létre, esetleg kiterjeszthetik a lefedettségét vagy növelhetik a teljesítményét. Továbbá a szolgáltatók számára megjelenik a Wi-Fi Home Portál, mely egy képernyőn "holisztikus rálátást" ad a felhasználók otthoni Wi-Fi hálózatáról. Ezen keresztül a szolgáltatók kezelhetik majd a hálózati eszközöket, hogy gyorsan megállapítsák és megoldják a szolgáltatási problémákat, de akár távolról új szolgáltatásokat is beüzemelhetnek. A felhasználók pedig egy mobilalkalmazáson keresztül tekinthetik meg az otthonuk Wi-Fi lefedettségének hőtérképét, hogy megállapítsák a netmentes zónákat, és hová kell még új hozzáférési pontokat telepíteni. Az appon keresztül férhetnek hozzá a tulajdonosok a csatlakozott eszközök listájához és vendéghozzáféréseket is adhatnak.

A módszer egyelőre hasonlít például a konkurens Linksys Velop vagy a Samsung Connect Home mesh Wi-Fi kezeléséhez, viszont az Uniom funkcióinak beépítése, az automatikus optimalizálás és hibajavítás előrelépést hozhat. A megoldási csomagot 2018 júniusára ígéri a Nokia, az automatizált és gépi tanulás alapú megoldásokkal együtt, de egyelőre nem közölt árakat a vállalat.