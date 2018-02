A Firefox OS-leszármazott platformon jönnek a jövő butatelefonjai

Az évekkel ezelőtt elbúcsúztatott Firefox OS leágaztatott (forkolt) változatára épített "feature phone" vagy mondhatni "butatelefonos" operációs rendszert a Kai, amely több nagy nevű partnert is bejelentett az idei MWC-n. A KaiOS nagyjából egy éve létezik, és közlése szerint már 30 millióan használják a rendszert az eddig megjelent két készüléken, az Alcatel OneTouch Go Flipen és az indiai Reliance Jio Jio Phone-ján. Az új bejelentések és az új partnerségek viszont nagy lökést adhatnak a platform terjesztésében, főleg a fejlődő országokban.

Többek közt a Facebookal, a Google-lel és a Twitterrel is sikerült partneri megállapodást kötni az operációs rendszer fejlesztőjének, így a vállalatok alkalmazásai is feltűnnek majd az olcsó készülékeken, köztük a Google Assistant, a Google Maps és a kereső is. A szolgáltatókkal kötött megállapodások mellett a KaiOS több gyártóval is szerződött, melyeknek jövőbeli telefonjain szintén megjelenhet majd az operációs rendszer és ezzel együtt az alkalmazások. Ezek közé tartozik a strapabíró telefonokat gyártó brit Bullitt, a főleg idősebbeket megcélzó svéd Doro, az indiai Micromax és legnagyobb névként a HMD-féle Nokia, melynek KaiOS-szel kiadott új termékéről többet is meg lehetett tudni az MWC-n.

KaiOS-szel tér vissza a Nokia 8110

Újra megpróbálja kihasználni a Nokia brandet licencelő HMD a régi telefonok új kiadásának sikerét, és a tavalyi Nokia 3110 nagy visszhangot kapó bejelentése után az idei MWC-n a Nokia 8110 visszatérését harangozta be. A telefon a Snapdragon 205-re épül, amely a létező legegyszerűbb és legolcsóbb LTE-alapú mobilos kommunikációra képes chip, mint ahogy ebben a cikkben is írtuk. A szolgáltatók érdeke ugyanis, hogy fokozatosan átterelje az előfizetőket 3G-ről a modernebb és hatékonyabb LTE-re, de korábban ez a technológia relatív drágasága miatt nem volt lehetséges, a Qualcomm új hardverplatformjával viszont elhárult az akadály, amit a Nokia 8110 is kihasznál, hogy a 4G-t terjessze.

Ezt a készüléket választotta a KaiOS is a zászlóshajójaként, amelyen minden alkalmazással megjelenik a partneri kapcsolatain keresztül. Az alkalmazásboltból elérhető a Google Assistant, a Google Search, a Google Maps, a Facebook és a Twitter. Az e-mailek küldése és fogadása, vagy a névjegyek importálása és a naptáresemények szinkronizálása pedig az Outlook és a Gmail segítségével lesz megoldható a készüléken - ez a butatelefonos platform tehát nem is annyira buta. A telefon két választható színben, a tradicionális feketében és "banánsárgában" érkezik. Ahogy az a "butatelefonok" egyik legpozitívabb jellemzője, a Nokia régi-új készülékének üzemideje is rendkívül hosszú, az ígéret szerint a telefon akár 17 napig is bírja töltés nélkül, 9 napos beszédidővel. A telefon májustól lesz elérhető nettó 80 eurós áron.

Kinek kell butatelefon?

Maga a Nokia 8110 várhatóan az ínyenc vásárlók érdeklődésére is számot tarthat, de a visszahozott "feature phone" divatja inkább a fejlődő, feltörekvő országok lakosait célozza meg, jellemzően például Indiát. A legnagyobb internetes szolgáltatásfejlesztő vállalatok, mint a Google és a Facebook is több módon törekednek, hogy minél inkább elterjesszék saját megoldásaikat a nagy lakosszámú, de technológiailag kevésbé fejlett piacokon. Ennek a kezdeményezésnek részei az egyre szaporodó, kevés adatforgalmat bonyolító "Lite alkalmazások", az egyes appokat adatforgalom nélkül ingyenesen kínáló "zero csomagok" (erről a Wikipédia Zero kapcsán írtunk bővebben), továbbá a szóban forgó, butatelefonokon kínált szolgáltatások, amelyeknek terjesztéséhez platformjával a KaiOS és készülékeivel a Nokia is hozzájárul.

A butatelefonok ismételt sikerét mutatja, hogy a tavalyi évben a Nokia HMD 59,2 millió darabot adott el feature phone-okból, és ezzel a második legnagyobb gyártó lett globálisan, illetve piacvezető Európában ezen a területen - derült ki az IDC kutatási igazgatójának tweetjéből. A Kai IDC-től idézett adatai szerint pedig a következő öt évben összesen évi 500 millió eladott készülékre nőhet a feature phone-ok eladása. Ebbe a darabszámba természetesen nem csak a KaiOS-t futtató készülékek tartoznak, de a Kai és a Nokia is egyértelműen fontosnak tartja a feltörekvő országok piacát, hogy ott a saját megoldásaival jelen legyen.