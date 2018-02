Az EU sürgeti a közösségi média vállalatokat a fogyasztóvédelemre

Sokkal gyorsabban kellene haladni a közösségi média oldalakat fejlesztő cégeknek a szolgáltatási feltételek módosításával, hogy megfeleljenek az EU-s fogyasztóvédelmi szabályoknak az Európai Bizottság újonnan kiadott közleménye szerint. Tavaly márciusban az EU fogyasztóvédelemért felelős hatóságai és az Európai Bizottság tagjai találkoztak a nagy közösségi médiát fejlesztő vállalatok, azaz a Facebook, a Twitter és a Google+ képviselőivel, hogy megvitassák a javaslatokat. Mostanra a cégek "eszközöltek bizonyos módosításokat" a saját szabályzataikban, de a Bizottság és a hatóságok szerint sürgősen további változtatásokra lenne szükség, mert a jelenlegi helyzet nem felel meg az EU által elvárt ütemtervnek.

Az uniós álláspont szerint a felhasználók a közösségi médiát reklám- és kereskedelmi platformként használják, ezért ezeknek a vállalatoknak is teljes mértékben be kellene tartaniuk az EU-s fogyasztóvédelmi szabályokat, amit eddig nem igazán sikerült megtenni. Elsősorban két területre vonatkozik a Bizottság és a hatóságok kérése, hogy módosítsák a tisztességtelen szerződési feltételeket, valamint hogy kezeljék a közösségi hálózatok felhasználóit félrevezető csalási és megtévesztési ügyeket, például állítsák meg a hamis termékek forgalmazását, a hamis aukciókat vagy a fogyasztóktól kicsikart fizetéseket.

Bár azt az EU is elismeri, hogy történt néhány lépés a változások érdekében, például hogy a fogyasztók a panaszaikat Kalifornia helyett Európában nyújthatják be. Továbbá érvényesíthetik az online vásárlástól való elállási jogukat, nem kell lemondaniuk az uniós fogyasztóvédelmi jogaikról, és a platformok az offline szolgáltatókhoz hasonlóan elkezdik kivenni a részük "az uniós fogyasztók iránti felelősségvállalásból". A felsorolt kötelezettségek még 2018 első negyedévében megjelennek a vállalatok felhasználási feltételei közt is.

Věra Jourová, a jogérvényesülésért és fogyasztópolitikáért felelős uniós biztos

A megállapodás része volt ugyanakkor a jogellenes tartalom bejelentésére és törlésének kérésére használt bejelentési-cselekvési eljárási folyamat kifejlesztése is. Egyelőre viszont csak a Google+ hozott létre szabályzatot és állapított meg határidőt a panaszok kezelésére. A Facebook és a Twitter csak email-címet tüntet fel, ahová a felhasználók a jogsértési bejelentéseket küldhetik, de határidő sincs megadva a panaszok kezelésére. Úgyhogy a következő időszakban a Bizottság arra koncentrál majd, hogy az online platformok a jogellenes online tartalmakat gyorsan és proaktívan ismerjék fel, távolítsák el és előzzék meg újbóli megjelenésüket. A bevezetést az EU és a nemzeti hatóságok figyelemmel fogják kísérni, és "aktívan használják majd a vállalatok által biztosított bejelentési-cselekvési eljárást", főleg a nem kívánt előfizetések és egyéb csalások megakadályozása miatt.

"Elfogadhatatlan, hogy ez a folyamat még most sem zárult le és ilyen sok időt vesz igénybe" - mondta Věra Jourová uniós biztos. A Bizottság szerint egyedül a Google-nek sikerült nagyrészt alkalmazkodni a fogyasztóvédelmi hatóságok kéréseihez, bár a felsoroltak közül kétségkívül a Google+ okozza a legkisebb problémát. Viszont a Facebook és "különösen a Twitter" csak részben foglalkozott eddig a felelősségi kérdéssel, vagy éppen a tartalomeltávolításról vagy szerződés-megszüntetésről szóló felhasználói tájékoztatással. A haladás érdekében a Bizottság áprilisban elő fogja terjeszti az „Új megállapodás a fogyasztói érdekekért” kezdeményezést, ami elméletileg korszerűsíti a meglévő fogyasztói jogszabályokat, és biztosítja majd a megfelelő végrehajtásukat, vagyis hogy a Facebook és a Twitter se bújhasson ki a fogyasztóvédelmi ígéretei betartása alól. Itt egy áttekintés arról, hogy eddig mit sikerült megvalósítani és mi van még hátra.