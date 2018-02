Opció lesz a Windows 10 S

Számos ponton átalakul a Windows licencelés a következő verzióval kezdődően. A Redstone 4 kódnéven készülő, tavasszal érkező 1803-as Windows 10 mind az S kiadást, mind pedig az OEM-licencelést alaposan átdolgozza majd. A gyártóknak kiadott dokumentumokba a Thurrot.com nyert részletes betekintést.

Megbukott az elképzelés

A műszaki tartalmat tekintve a Windows 10 S tulajdonképp egy speciálisan előkonfigurált Windows 10 Pro, amely a rendszergazdák számára amúgy elérhető beépített korlátozásokat használja ki. A Windows 10 S ugyanis kizárólag a Microsoft Store-ból letöltött alkalmazásokat tudja futtatni, és további korlátozásokat is tartalmaz, például nem érhető el a parancssoros interfész sem. Az elképzelés lényege szerint azzal, hogy kizárólag auditált alkalmazásokat képes futtatni, sokkal hatékonyabb lesz a rendszer működése, ami gyorsaságban, akkus üzemidőben és nem utolsó sorban az emelt biztonsági szintben is visszaköszön. A Microsoft annyira hitt az ötletben, hogy saját Surface Laptop modelljét is ezzel a verzióval kínálja és reményét fejezte ki, hogy nem csak a belépő szintű eszközökön, hanem prémium laptopokon is elterjed majd ez az opció.

A Thurrot.com által látott belsős dokumentumok alapján az "S mód" elérhető lesz több Windows 10 kiadáshoz is, így a Home, az Education és a Pro is tud ilyen korlátozott módban működni, erről pedig a telepítéskor, a használatba vétel során dönthet a felhasználó. A váltás ingyenes lesz a Pro verziót kivéve, ahol a Pro S-ről Próra váltás egy egyszeri 49 dolláros felárat hordoz. Ezzel párhuzamosan a Windows 10 S, mint különálló Windows-verzió megszűnik majd.

(Kép: Ars Technica)

Az jelenleg nem világos, hogy az S-mód hogyan kapcsolható majd ki-be. Jelenleg a felhasználónak a telepítéskor kell a korlátozáscsomagról döntenie, ha Windows 10 S-et szeretne, azt az első indításkor kell egyértelművé tennie - és ha sima Windows 10-et telepít, akkor onnan már nem léphet vissza a korlátok közé. Kérdés, hogy ez változik-e, tehát lehet-e kirándulást tenni a kerítés túlsó oldalára (kikapcsolni az S módot), majd az igény megszűntével visszakapcsolni azt.

Hardvertől függ a Windows ára

A kiszivárgott dokumentumok alapján változik a Windows 10 árazása is - az az összeg, amit a PC-gyártók fizetnek a rendszer előtelepítése esetén. A Microsoft a jövőben több lépcsőben az eszköz hardveres specifikációihoz köti a szoftver árát, a modelltől függően sokszorosába is kerülhet a licenc. A legegyszerűbb, Intel Atommal szerelt, 4 gigabájtnyi vagy kevesebb RAM-mal ellátott és szerény, 32 gigabájtnál kisebb háttértárral szerelt modelleknél mindössze 25 dollár a licencköltség, míg a a csúcsmodellek esetében ez az összeg már 101 dollár. Ezek az árak a Home kiadásra vonatkoznak, de hasonló szegmentálás van a Windows 10 többi verziójánál is.

A lépés célja versenyképesebbé tenni a windowsos PC-ket a belépő szinten a Chromebookokkal és androidos tabletekkel, a középmezőnyben pedig az Apple gépeivel szemben. Az öt különböző lépcső egészen finom szemcsézettséggel segít behatárolni a megcélzott piacot és árkategóriát, utóbbival skálázódik a Windows költsége is.