Szélesebb körben alkalmazná GDDR6 memóriáit a Micron

A Micron szerint például nagy teljesítményű switchekbe és routerekbe, valamint önvezető autókhoz is ideális választás lehet majd a GDDR szabvány legújabb verziójára épülő, nagy sávszélességet biztosító fejlesztése. A népszerűsítést három másik céggel karöltve tervezi a Micron, amely a Rambust, illetve a kevésbé ismert Northwest Logicot és Avery Designt kérte fel terve végrehajtásához.

Az iménti három céggel a GDDR adaptációját (illetve bevételét) próbálja serkenteni a Micron. A memória implementálásához ugyanis egyedi memóriavezérlő (Memory Controller), analóg-digitális fizikai interfész (PHY), valamint ezekre szabott validációs eszközök kellenek. Az AMD-n és az Nvidián kívül ilyen fejlesztésekkel jelenleg nem sok más gyártó rendelkezik, amely a Micron szerint az egyik legfőbb oka, hogy a potenciális érdeklődők nagy része eddig inkább távol tartotta magát a GDDR szabványú memóriáktól. A felsorolt három összetevőre, illetve a Micron memóriáira külön-külön kell majd megállapodnia az esetlegesen GDDR6-ra építő cégnek, a memóriagyártó csupán azt biztosítja, hogy a négy termék bárki számára elérhető, illetve teljesen kompatibilis egymással.

A Micron összevetésében a DDR4 mellé állítja be a GDDR6-ot, amelyhez viszonyítva azonos sávszélesség mellett utóbbi 65 százalékkal kevesebb érintkező és 78 százalékkal kisebb területet kíván meg, miközben hatékonysága (pJ/bit) 50 százalékkal kedvezőbb. A HBM-mel már nem állítja párhuzamba fejlesztését a cég, azonban bizonyos esetekben még ennél is jobb választás lehet a GDDR6, a rétegzett memória ugyanis chipenként több, mint 4000 érintkezőt igényel, ez pedig komplex implementációt eredményez, amely jelentősen növeli a gyártási költségeket.

A Micron két piacot nevezett meg, ahova a VGA-k mellett még jó választás lehet a GDDR6. Az egyik a nagy teljesítményű switchek és routerek piaca, amely eszközök a GPU-khoz hasonlóan ugyancsak sávszélesség-, illetve kapacitáséhesek. Utóbbi esetben nem biztos, hogy optimális választás lehet a GDDR6, amellyel egyelőre chipenként 2 gigabájtot célzott meg a Micron, a szabvány szerinti csúcs pedig ennek csupán duplája, 4 gigabájt. A másik lehetséges piacot az önvezető járművekben vizionálja a Micron, a gyors vizuális feldolgozás ugyanis szintén nagy sávszélességet igényel, amit például az Nvidia egyelőre épp GDDR5 memóriákkal (és GPU-kkal) old meg.

A konkurencia már készen áll

Míg a Micron csak valamikor ebben a negyedévben indítja be GDDR6-os chipjeinek tömeggyártását, addig a dél-koreai konkurensek már nagy mennyiségben termelik az új szabványra épülő termékeket. Egyelőre úgy fest, hogy a Samsung mindenki előtt jár a chipek paraméterét tekintve, a gyártó ugyanis nyitány gyanánt egy 16 gigabites kapacitású (2 gigabájt), rendkívül gyors, 18 Gbps-os sebességre képes terméket jelentett be, amellyel chipenként 72 GB/s-os elméleti maximum sávszélességet lehet elérni. Érdekesség, hogy ez még a JEDEC szabványán is túlmutat, amely 16 Gbps-ben szabta meg a GDDR6 maximális tempóját.

Ehhez képest a hazai konkurens Hynix első GDDR6-os termékei minden téren le vannak maradva. A gyártó egyelőre csak 8 gigabites, azaz 1 gigabájtos kapacitású chipeket kínál majd 10, 12, illetve 14 Gbps-os sebességi fokozattal, amely utóbbinál a Samsung terméke bő 28 százalékkal gyorsabb. A Micron jelenleg valahol a két dél-koreai között helyezkedik el. Ahogy korábban hírt adtunk róla, az amerikai gyártó 8 és 16 gigabites kapacitású (1 és 2 gigabájt) chipekkel indítja a gyártást, amelyek 12 és 14 Gbps-os tempóra lesznek képesek.