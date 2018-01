Frissített oktatási palettával nyit az iskolák felé a Microsoft

A vállalat a londoni BETT konferencián sorakoztatta fel legújabb megoldásait, köztük Windows 10-zel és Windows 10 S-sel szerelt, partnerek által legyártott olcsó notebookjait. A vállalat egyelőre nem ment részletekbe a specifikációk kapcsán, az viszont már tudható, hogy az új felhozatal legolcsóbb modellje a Lenovo 100E lesz, amely Apollo Lake Intel Celeron processzort kap, és nettó 189 dollárért lesz megvásárolható. A Lenovo egy másik modellt is kiad a Microsofttal együttműködésben, ez a 300E, itt már egy 360 fokban hátrahajtható kijelzővel szerelt hibridről van szó, amelyhez stylus is tartozik, Windows Ink támogatással - esetében az árcédulán már nettó 299 dollár áll. Ugyanígy egy mezei és egy hibrid notebook párosával indítja a partnerséget a nyugaton kevéssé ismert, elsősorban a feltörekvő piacokat célzó JP gyártó: a hagyományos kialakításban érkező Classmate Leap T303 nettó 199 dollárért lesz kapható (és Windows Hello támogatást is kap), az érintőtollal érkező Trigono V401 pedig nettó 299 dollárt kóstál majd.

Lenovo 100E

Az minimalista műanyag borításból gyorsan egyértelművé válik, hogy a gépeket a cégek nem a sokadik emeleti tárgyalókba, hanem a jóval mostohább környezetet jelentő osztálytermekbe szánják - ennek megfelelően mindegyik modell fröccsenésálló, illetve az ütéseket is jobban bírja az átlagos konzumer notebooknál. A készülékek Windows 10 és Windows 10 S rendszerrel is elérhetők, utóbbi, mint arról korábban részletesen beszámoltunk, csak a Windows Store-ból származó alkalmazásokat futtatja, illetve a "teljes" Windows 10-nél egyszerűbb üzemeltetést kínál az intézményi felhasználók számára.

Iskolába megy a Mixed Reality

A cég a fentieken túl AR-VR fronton is próbál az iskolák kedvében járni: az oktatási anyagokat készítő, londoni székhelyű Pearsonnal együttműködve a Microsoft hat, kifejezetten HoloLensre, illetve a Windows Mixed Reality headsetekre szánt oktatószoftert is kiad, de a redmondi óriás a PBS amerikai tévécsatornával és a NASA-val közösen fejlesztett VR alkalmazásokat is vinne az iskolákba. Mindezek mellett egyes piacokon május végéig az oktatási intézmények 10 százalék kedvezménnyel vásárolhatnak HoloLens Commercial, illetve Developer kiadású AR szemüvegeket - ugyanakkor miután 5000, illetve 3000 dolláros készülékekről beszélünk, valószínűleg 10 százalékos árengedmény sem hozza azt majd sokkal közelebb a legtöbb iskola büdzséjéhez. A 3-500 dolláros Mixed Reality headsetek ugyanakkor már vonzóbbak lehetnek az iskolák számára, főleg, hogy év elején azok ára tovább zuhant, Amazonon a HP modellje például már nettó 199 dollárért kapható.

Osztálynapló helyett is

Az oktatásban ugyancsak kulcsfontosságú Office-nak is jutott a ráncfelvarrásokból, a csomag minden platformon támogatja majd a hangalapú diktálást, valamint a Teams is megújul. A chatalkalmazás mobilos verzióit a cég kifejezetten az oktatási igényekhez próbálta igazítani, abban a beszélgetések mellett már a házi feladatok, beadandók, megosztott dokumentumok követésére is lehetőség van. A Teamsszel már a PowerPoint is hatékonyabban együttműködik, a prezentációkészítővel a tanárok már fel is vehetik óráikat, amelyeket aztán a csevegő-kollaborációs appban oszthatnak meg. Fontos lépés továbbá a Microsoft részéről a OneNote Class Notebook frissítése, amelyet a cég az Egyesült Királyságban használt SIMS és az egyesült államokbeli PowerSchool iskolai információs rendszerekkel is összeköt, így a Class Notebookban beírt jegyek automatikusan szinkronizálódnak az iskola saját rendszerével is.

A Microsoft természtesen oktatási hajrájának egyik legjelentősebb építőkockájáról sem feledkezett meg: a gamer szcéna mellett az oktatásban is rendkívül népszerű Minecraft is frissül, a játék Education Edition verziója egy Chemistry Update kiegészítőt kap, amely várhatóan tavasztól lesz elérhető. Ez mint neve is sugallja, a kémiaórákon jöhet jól, ahol különböző interaktív, virtuális kísérleteket végezhetnek benne a diákok, legyen szó alsósokról vagy tinédzserekről. A Minecraft: Education Edition egyébként kifejezetten népszerű oktatási célú játék, annak Code Builder kiegészítőjével tavaly a Microsoft már a programozás oktatást is lehetővé tette a diákoknak.

Az ultarolcsó laptopok és a frissen bejelentett fejlesztések több régióban is bebetonozhatják a Microsoft vezető pozícióját, az Egyesült Államok piacán ugyanakkor a cégnek már nem az "érintetlen" területeket kell a lehető leggyorsabban elfoglalnia, hanem a piacot uraló Chrome OS-től kell magához csábítania az oktatási intézményeket. Eddig a cég viszonylag kis lépésekben tudta csak növelni részesedését a régióban, a tempó növelésére pedig az eddigi tapasztalatok alapján az olcsó laptopok önmagukban nem elegendők - a szoftveres újítások, különösen az iskolai rendszerekkel való mélyebb integráció fényében azonban akár a rivális platformokat használó oktatási intézmények is elgondolkozhatnak a váltáson.