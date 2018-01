Az adóhatóság beszerzése miatt robbanhatott ki a Microsoft balhé

Az adóhatóság egyik milliárdos szoftverbeszerzése miatt robbanhatott ki tavaly év végén a Microsoft botrány - írja saját független forrásaira hivatkozva a Napi.hu. A hírmagazin értesüléseit szerint a NAV-val kötött szerződés egy nettó 46 milliárd forint értékű 2013-as keretmegállapodás része volt, elsőként itt talált visszaélést a Microsoft amerikai anyacége. A Napi.hu értesüléseit alapján egy 2014 májusban kötött szerződés valós és papírokon feltüntetett összege között több száz millió forintos különbséget találtak a belső ellenőrzést végző szakemberek.

A hírek szerint a szerződés keretein belül többek között 8820 darab Office Standard 2013 és 2275 darab Office Pro Plus 2013 csomagot vásárolt, ezek mellett pedig még 15 250 darab Windows (Pro) operációs rendszerre kötöttek szerződést az érintettek, összesen 1,82 milliárd forint értékben. A Napi.hu valószínűtlenebbnek titulált magyarázata szerint a megvásárolt licenceket sosem aktiválta az adóhatóság, azok végül független hivataloknál, cégeknél bukkantak fel, így bizonyos termékeket duplán értékesítettek a delikvensek. A Napi.hu által megkérdezett további források a túlárazást tartják a másik lehetséges magyarázatként. Ez alapján a licencdíjakat 20-30 százalékos felárral állapították meg a mennyiségi kedvezmény alapján járó, kvázi optimális összeghez képest.

forrás: Napi.hu

A magazin szerint ugyanakkor ezt nehéz egyértelműen alátámasztani, a Microsoft ugyanis meglehetősen széles intervallumban mozgatja termékeinek árat annak függvényében, hogy mekkora tételről, csupán néhány tucatról, vagy több ezer darabos licenccsomagról van szó. Ettől függően akár 40 százalékos eltérések is lehetnek egyazon termék darabáránál. A Napi.hu szerint a NAV 100 912 forintot fizetett a már említett, több mint kétezer licencet tartalmazó csomagban vásárolt Office Pro Plus 2013 darabjáért, miközben az irodai programcsomagot néhány tíz darabos tételben is meg lehetett vásárolni 95 000 forint magasságában.

A 2014-es romániai botrány esetében hasonló problémákat tárt fel a Microsoft belső ellenőrzése. A szomszédos országban zajlott vizsgálat kilenc korábbi miniszter meggyanúsításával és egy kormányválsággal indult. Bár a Microsoft nem hozta nyilvánosságra a nyomozás végeredményét, a Nemzeti Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) becslése alapján a megbízásokért összesen nagyjából 50 millió dollár korrupciós kenőpénz üthette az érintett kormánytagok vagy pártok markát, amelyet a román értékesítési partnerek csurgattak vissza. Az előzetes számítások alapján ez nagyjából 30-40 százalékos túlárazást jelentett, amiről az anyacégnek természetesen fogalma sem volt. A botrányban a Microsoft mellett számos más cég is érintett.

A magyarországi Microsoft botrány tavaly év végén került nyilvánosságra. A vizsgálatokat követően az amerikai cég a nagyvállalatokat és a kormányzatot kiszolgáló négy szerződéses partnere közül hárommal, a Humánsoft Kft.-vel, az Euro One Zrt-vel, illetve a Racionet Zrt.-vel is azonnal szerződést bontott. A Microsoft nem részletezte döntésének okát, hírek szerint ugyanakkor a háttérben a feljebb részletezett okok álltak, a belső vizsgálat több esetben valótlan teljesítéseket és etikátlan üzleti magatartást állapított meg.