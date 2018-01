Együtt segíti az értékesítőket a Salesforce és az Analytics 360

Elkészült a tavalyi Dreamforce konferencián bejelentett Salesforce és Google együttműködés eredményeként a két cég első közös integrációja. A Salesforce Sales Cloud értékesítési adatai, mint például a különböző "leadek" és lehetőségek mostantól importálhatóak az Analytics 360 rendszerbe. Így a kereskedők számára áttekinthetőbb lesz az ígéret szerint, hogy milyen lépés vezet konverzióhoz, mikor és milyen formában érdemes elindítania az értékesítőnek az online megkereséseket - írja a Google Analytics blogja.

Az integráció részeként a kereskedők egyszerre láthatják az offline értékesítési adatokat és a digitális analitikai adatokat, ezáltal teljesebb képet kaphatnak a kampányok működéséről - bővebb leírást az import folyamatáról itt található. Például a felhasználók megtekinthetik, hogy mi a kapcsolat az online értékesítési források szálai, úgy mint organikus keresés, fizetett keresési kiemelés vagy emailes direkt megkeresés között. A különböző források teljesítmény egymás mellett jelenik meg, így könnyebben összehasonlítható az eredményük is. Ha például látható, hogy az egyik oldalról folyamatosan jobb minőségű vagyis magasabb konverzióval rendelkező látogatók érkeznek, akkor érdemes a gyengébb forrásra szánt ráfordítást is átcsoportosítani a másik oldalra.

Az együttműködés részeként, mivel az Analytics 360 és a Google Cloud vállalati adattárháza, a BigQuery is beépített kapcsolattal rendelkezik, ezért a kereskedők a Sales Cloud adatait az Analytics 360-ból a Google Cloudba is egyszerűen beolvashatják. Ezáltal pedig a BigQuery eszközeit is felhasználhatják az adatok elemzéséhez. Továbbá, hogy a részletesebb analitikának kézzel fogható eredménye is legyen, a két vállalat közvetlen kapcsolatot épít a Google online hirdetésvásárló platformjaival is. Az Adwords és a DoubleClick Search rendszerekkel a kereskedők az értékesítés céljainak megfelelően optimalizálhatják ajánlataikat a keresési hirdetésekben.

Emellett a Salesforce egyébként saját megoldásokkal is rendelkezik hasonló elemzéshez, a marketinges adatok megtalálhatóak a saját Marketing Cloud rendszerében, az analitikai mutatók pedig például a Salesforce Wave-ben és az Einstein Analyticsben. Az Analytics 360 integráció viszont bővebb betekintést engedhet a Google adataiba, kiegészíti a Salesforce eddigi információit és ez fordítva is igaz, emiatt éri meg a két hasonló piacon érdekelt vállalatnak a stratégiai szövetség.

A tavaly novemberi bejelentésben nem csak az Analytics 360 és a Sales Cloud integrálásáról, hanem a Marketing Clouddal közös adatkezelésről is szó volt. A tervek szerint még idén megjelenik ez a funkció is, amellyel a vállalatok az Analytics 360 adatait a Marketing Cloudban is elemezhetik a jobban teljesítő kampányok érdekében, és hogy a megcélzott vevőkört még könnyebben elérjék direkt marketinges csatornákon, mint például emailen. Továbbá a következő hónapokban még több integrációra sor kerül a Sales Clouddal, a termékspecifikus adatokkal más termékek megvásárlását célzó remarketing kampányok indíthatók, és a rendszer azt is megállapítja majd, hogy melyik marketingcsatornán érhetők el éppen a legértékesebb vásárlók.