Linuxra vált Barcelona

Leváltja a Windows platformot a barcelonai városvezetés, a Microsoft rendszere helyett a város nyílt forrású alternatívák után néz - jelentette az El País. A stratégia első körben az, hogy minden, a város által használt szoftvert valamilyen nyílt forrású megoldással váltanak le, míg végül az azok alatt futó Windows marad az egyetlen zárt szoftver - utolsó lépésként pedig ezt is Linuxra cserélik. A tervek szerint teljes folyamat 2019 tavaszára zárul le.

A terv megvalósításához Barcelona a helyi kis- és középvállalkozásokra támaszkodik, illetve 65 új fejlesztőt is felvesz. A következő év során a város szoftverköltségvetésének mintegy 70 százalékát fekteti majd nyílt forrású alkalmazásokba, továbbá az egyik első, helyi cégeknek kiadott projektje lesz egy online digitális piactér létrehozása, ahol a kisvállalkozások elérhetik a nyilvános pályázatokat. Az elképzelés szerint a város az Outlook levelezőt és az Exchange Servert Open-Xchange-re, míg az Internet Explorert és a Microsoft Office-t Firefoxra és LibreOffice-ra cseréli majd. Nem meglepő módon a Windowst az Ubuntu váltja, a Linux disztribúcióval ugyanis Barcelona már korábban is közeli ismeretséget kötött, miután mintegy ezer számítógépén jelenleg is a nyílt forrású rendszer fut.

A lépéssel a város nem csak pénzt takarítana meg a jelentős szoftverlicenc-díjak megspórolásával, de a különböző szolgáltatóktól való függőségét is csökkentené. A Barcelona számára fejlesztett nyílt forrású megoldások továbbá máshol is használhatók lehetnek, egy-egy hasonló szoftvert később Spanyolország vagy akár más országok városai is gond nélkül használatba vehetnek. Erre már élesben is láthatunk példát, a Sentillo Platform névre hallgató, nyílt forrású szenzor- és aktuátorhálózatot, amelyet eredetileg a város számára fejlesztettek, már többek között Japánban és Dubaiban is használják.

Barcelona egyébként elsőként csatlakozott a Free Software Foundation Europe (FSFE) "Public Money, Public Code" programjához, amelynek célja, hogy a közpénzből finanszírozott fejlesztésű szoftverek forráskódja legyen publikusan elérthető. A kezdeményezés támogatói szerint az így átláthatóvá váló folyamatok elősegíthetik az innovációt, továbbá a hasonló alkalmazásokat nem kell minden alkalommal nulláról felépíteni, így az irányzat adómegtakarításokat is hozhat - a nagyobb kaliberű projekteknél pedig megoszthatóvá válnak az erőforrások és kiadások. A program mögé eddig 100 szervezet állt be, továbbá 15 ezer egyéni támogatót is begyűjtött.