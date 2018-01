Nvidia: AI-t az autógyártóknak, óriásmonitort a gamereknek

Tekintélyes bejelentésözönnel készült az idei CES-re az Nvidia, a gyártó az önvezető autós platformoktól és együttműködésektől a gamer kijelzőkön át egészen a játékstreaming szolgáltatásokig számos újdonságot és frissítést bemutatott. Vegyük sorra az újdonságokat!

Az Nvidia Xavier SoC-k neve már jó ideje ismerős lehet, az önvezető autókat célzó lapkákról a vállalat már több mint egy éve lerántotta a leplet - noha azok ekkor még jócskán fejlesztési fázisban jártak. A projekt azonban mára beérett, a cég pedig bejelentette, az első termékek már el is jutottak a korai gyártópartnerekhez. Ezzel párhuzamosan a lapkákra építő Drive AI platform is egyre terebélyesebb lesz, abból a cég mindjárt három új verziót is bejelentett, amelyek a kiterjesztett valóságra, azaz AR-re, valamint az autóban használatos virtuális asszisztensekre fókuszálnak, illetve az Nvidia tavaly megismert robottaxi-platformja is kompaktabb kiadást kapott.

Az AR-fókuszú platform nemes egyszerűséggel Drive AR névre hallgat, ahhoz a fejlesztőknek egy SDK is dukál, amelyen keresztül gépi látásra, és különböző grafikai megoldásokra építő autós funkciókat hozhatnak létre. A gyártó elképzelése, illetve célja a platformmal, hogy a sofőrök és utasok az autókba épített kijelzőkön olyan információkat láthassanak, az előttük lévő út-környezet képére húzva, amelyek a tájékozódást és a vezetési élményt javíthatják, legyen szó akár navigációról, az utak állapotának kijelzéséről, netán a környező járművek mozgásának követéséről - a cég mindezeket csak a "következő generációs AR interfészek" ernyőnév alatt emlegeti.

A második platformvariáns a Drive IX, amely az autóba hivatott elhozni a nappalikban és a telefonokon már jól ismert AI asszisztenseket. Noha hasonló törekvést az Amazon Alexa termékével dolgozó gyártópartnereitől már láthattunk, azok lényegében csak az Alexa autós kihangosítójaként működtek, nem biztosítottak a virtuális segédnek rálátást az autó saját funkcióira. A Drive IX ezen változtat, a járművek külső és belső szenzoraihoz is hozzáférést engedve a virtuális asszisztensek fejlesztőinek. Az autós asszisztenseket nem csak a sofőrök, de az utasok is használhatják majd.

A Drive AI harmadik újdonsága a Pegasus kódnéven ismert robottaxi megoldás új változata: ez a rendszer két Xavier SoC-t hajt igába, ugyancsak két Nvidia GPU-val a fedélzetén. A robottaxi-hardver elképesztő számítási teljesítményéről ősszel már megemlékeztünk, fontos újdonság azonban, hogy a cég már több mint 25 partnerrel aktívan együttműködik a Pegasusra építő robottaxik fejlesztésén.

Ezzel párhuzamosan a vállalat önvezető autós partnereinek száma már 320 fölött jár, a lista ráadásul a CES-en is szépen bővül, a platformmal a cég bejelentése alapján már a kínai Baidu, illetve a ZF elkezdett dolgozni. Utóbbi elsősorban biztonsági, illetve ADAS rendszereiről ismert, így könnyen lehet, hogy a későbbiekben az együttműködésből az Nvidia autós ágazata is profitálhat, megcsapolva a partner tekintélyes iparági tapasztalatait és elérését. Végül de nem utolsó sorban már az Uber is bejelentette, hogy a chipgyártó technológiáját használja tesztelés alatt álló önvezető járműveiben.

Terjeszkedik a játékstreaming

A vállalat persze nem csak az utakra gondolt az idei CES-en, a nappalikba is több bejelentéssel készült. Az első ilyen a cég felhős játékstreaming szolgáltatásának PC-s rajtja, igaz, egyelőre csak zárt béta formában. A GeForce NOW koncepciója valamelyest eltér az eddig látott hasonló kezdeményezésektől, esetében ugyanis nem egy kiterjedt online könyvtárból válogathatnak a játékosok, hanem saját, már megvásárolt címeik mögé pakolhatják be az Nvidia által biztosított számítási kapacitást.

A megoldást ne keverjük össze az Nvidia androidos SHIELD készülékein elérhető, eredetileg GRID, már azonban ugyancsak GeForce NOW néven elérhető játékstreaming szolgáltatással, a kettő ugyanis nem átjárható, illetve fontos különbség, hogy utóbbi esetében a hagyományos online játékkönyvtár is elérhető, a 8 dolláros előfizetési díj ellenében több mint száz játékohoz férnek hozzá a felhasználók. Hogy a PC-s szolgáltatás ára hogy alakul, egyelőre nem tudni, a zárt bétában részt vevő tesztelők ugyanakkor ingyenesen vehetik azt igénybe - a stabil verzió azonban várhatóan több árkategóriában, óradíj ellenében lesz használható. A megoldás egyébként a macOS felhasználóknak nem jön újdonságként, az Apple platformján a GeForce NOW bétája nyár óta elérhető.

Játékokkal megtöltött könyvtár híján az asztali gépeken elérhető szolgáltatás lényegében gamer funkciókra kihegyezett szerverkapacitás-bérlést jelent. A megoldás több játékvásárlási platformmal is összeköthető, a Steamtől a Battle.neten keresztül a Uplay-ig. A megvásárolt játékokat az Nvidia platformja ha lehetőség adódik automatikusan patcheli, a játékállásokat pedig a felhőbe menti, ezzel a keresztplatformos használatot is lehetővé téve. A szolgáltatásban a felhasználók korlátlan számú megvásárolt játékot játszhatnak, ugyanakkor a tesztidőszak alatt egyszerre legfeljebb 4 órán keresztül vehetik azt igénybe. A GeForce Now a vállalat szerint 1080p felbontás mellett akár 120 FPS-sel képes streamelni a kiszemelt játékokat.

Noha az Nvidia szerverei a számítási feladatok oroszlánrészét leveszik a kliensgép válláról, a cég azért néhány tágan megfogalmazott rendszerkövetelményt lefektet: a szolgáltatás használatához Windows 7 vagy újabb rendszer szükséges, 3,1 gigahertzes Intel Core i3 processzorral, 4 gigabájt RAM-mal, valamint GeForce 600, AMD Radeon HD 3000 vagy Intel HD Graphics 2000 sorozatú, illetve annál újabb GPU-val. Mindezek mellett a jó játékélményhez másodpercenként legalább 25 megabites internetkapcsolat, illetve 5 gigahertzen operáló Wi-Fi router is elkél. Akiket érdekel a szolgáltatás PC-s verziója, a cég kapcsolódó oldalán igényelhetnek meghívót a zárt béta programba.

BFG(D)

A tartalmakhoz a cég több gyártóval együttműködve tisztelet parancsoló, 65 hüvelykes kijelzőket is bejelentett. A HP-val, Acerrel és az Asusszal együttműködésben készített képernyőkkel a gyártó mindjárt új termékkategóriát is teremtene, azokat "nagyformátumú játékoskijelzőként" vagy Big Format Gaming Display (BFGD) néven emlegeti.

Az eszközökben az Nvidia és az AU Optronics által közösen fejlesztett 4K felbontású, 120 hertzes frissítéssel dolgozó panelek találhatók, HDR, DCI-P3 színskála, illetve természetesen Nvidia G-Sync támogatással, a kijelzők továbbá a cég szerint 1000 nites fényerőt produkálnak. Mindezt a játékokhoz szánt monitoroktól elvárható módon ultraalacsony késleltetés mellett.

A kijelzőkből az okosfunkciók sem hiányoznak, ehhez azonban az Nvidia nem a tévékről már ismert Android TV-t vetette be, hanem nemes egyszerűséggel a már említett Nvidia Shield hardverét integrálta a képernyőkbe (ennek pontos specifikációi még nem ismertek). Az eddig külön eszközként elérhető készülék így a HP, Acer és Asus BFGD kijelzőiben beépítve megtalálható, így külön PC vagy egyéb eszköz csatlakoztatása nélkül nézhető rajta egy sor streaming szolgáltatás, az HBO-tól, a YouTube-on át, a Netflixig, valamint az androidos játékpaletta mellett a fentebb említett shieldes GeForce Now is használható rajta. A hab a tortán, hogy az eszközökre a Google Assistant virtuális asszisztens is utat talált. A három gyártó játékosoknak szánt óriás 4K monitorai várhatóan nyáron lesznek kaphatók, és ekkor derül ki pontos árazásuk is - az már most biztosra vehető, hogy mindhárom modellért könyékig a zsebünkbe kell majd nyúlni.