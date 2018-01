Közös fejlesztői platformot kaphat az iOS és a macOS

Közös fejlesztői platform alá terelheti az iOS-t és a macOS-t az Apple - tudta meg a Bloomberg. A veterán Apple-specialista újságíró, Mark Gurman cikke szerint a Marzipan projekt az iOS és a macOS következő nagy kiadásával futhat be, amely sokéves titkos fejlesztés végére tesz pontot.

Elszívni a mobilos zsongást

Az Apple lépése egyáltalán nem lenne úttörő, korábban mind a Microsoft, mind a Google elindította az asztali és a mobilos platformok konvergenciáját, igaz, egészen eltérő módszerekkel, de nagyon hasonló megfontolásból. A Microsoft jelenleg is dominálja az asztali operációs rendszerek piacát, így értelemszerűen az ott aktív fejlesztőket szerette volna átvinni bimbózó mobilos platformjára, a Windows Phone-ra. Ehhez a cég a végül UWP (Universal Windows Platform) névre keresztelt fejlesztői platformját nem csak mobilon, hanem az asztalon is az egyetlen igaz útként definiálja, a Win32 világos utódjaként. A stratégia alól persze mára teljesen kiesett a Windows Phone, az UWP-t azonban a cég továbbra is az elsődleges fejlesztői platformjaként kínálja.

A Google mobilon erős, a cég Android platformja közel 90 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik világszerte. Az ott tapasztalható pezsgő fejlesztői ökoszisztémából viszont semmit nem profitált a cég PC-s operációs rendszere, a Chrome OS, így a cég szintén elkezdte egyesíteni a két platformot. Az első próbálkozás, a "vékony" androidos futtatókörnyezet portolása teljes kudarcnak bizonyult, így B tervként a Google végül a teljes androidos keretrendszert portolni kényszerült Chrome OS-hez, így az gyakorlatilag két rendszert futtat párhuzamosan, ezek pedig tulajdonképp csak "legalul", a Linux kernel szintjén érnek össze. A fejlesztés mára beért, a Google már csak a funkciólista hiányzó pontjait pipálgatja (most épp a háttérben futást).

Közös API-k, de egyedi frontend

A fentiek alapján nagyjából világos lehet az is, hogy az Apple mire készül a közös platformmal: az iOS-es fejlesztőknek szeretné elérhetőbbé tenni az asztali operációs rendszert. Ugyanis míg a mobilos platformra hihetetlen számú fejlesztő készít jobbnál jobb alkalmazásokat, a fejlesztők megszerzett tudása csak nagyon nehezen vihető át az asztali rendszer világába. Ugyan sok minden (például az Objective-C és a Swift nyelv) hasonló a két platform között és API-k szintjén is sokat örökölt az iOS a macOS-től, az egyszeri mobilfejlesztő számára az asztali platform gyakorlatilag idegen.

(Forrás: Katie Baked)

Gurman értesülései szerint "a szoftverfejlesztők egyetlen alkalmazást tudnak majd fejleszteni, amely működik érintőképernyőn is, illetve egérrel-billentyűzettel, attól függően, hogy éppen egy iPhone-on, iPaden vagy Macen fut". Ez jelentős változás lenne a jelenlegi helyzethez képest, amelyben két különböző alkalmazást kell írni iOS-re illetve macOS-re és azt jelentené, hogy az iOS-es API-k elérhetőek lesznek az asztali operációs rendszeren is, a fejlesztőnek csak arra kell figyelnie, hogy a desktopos-notebookos beviteli eszközökkel is jól kezelhető maradjon a felület.

Az Apple helyzete egyébként roppant érdekes, a mobilos API-t, az UIKitet ugyanis pont az asztaliból eredeztette a cég, a felvásárolt NextSteptől örökölt Cocoa API továbbfejlesztésével (ezért is kezdődik rengeteg iOS-es osztály továbbra is NS-szel). A Cocoa Touch azonban az elmúlt bő évtizedben nagyon messzire jutott az asztali bátyjától, az AppKittől, így hiába a (szerény) közös gyökerek, ez ma már két teljesen különböző platformot jelent az Apple portfóliójában.

Semmi sincs kőbe vésve?

Gurman ugyanakkor leszögezi, hogy a Marzipannal kapcsolatos tervek még nem véglegesek, így a fejlesztés csúszhat is - illetve nincs kizárva a törlés sem, nyilván. A sokéves munka és a beharangozott idei rajt viszont inkább arra utal, hogy a projekt a célegyenesben van, amely hamarosan, akár már a WWDC-n bemutatkozhat fejlesztői előnézet formájában.

A Marzipan nagy kérdése nyilván az, hogy pontosan hogyan valósítja meg a konvergenciát a két platform között. A Google például úgy döntött, hogy az androidos alkalmazásokat minden módosítás nélkül futtatják a Chromebookok, de ez komoly kompromisszumokat követel meg, a felhasználói élmény nyilván nem azonos egy telefon/tablet és egy laptop között. Az Apple remélhetőleg megköveteli majd, hogy az alkalmazásokhoz tartozzon egy, a macOS-alkalmazások irányelveit követő új frontend is - amely viszont immár elkészíthető lenne a közös keretrendszer segítségével is. Ez még mindig nagy feladatot ró a fejlesztőre (gondoljunk csak bele, hányan képtelenek megugrani még az iPhone-iPad váltást sem), de legalább egyetlen platformon.