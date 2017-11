Hamarosan fizetni is lehet az Alexa-appokban

Több Alexa-újdonsággal is készült az Amazon re:Invent konferenciájára: a virtuális asszisztens új fizetési megoldással és értesítésekkel is kiegészül. Hivatalosan egyelőre nem megerősített értesülések szerint pedig a segéd a nappalikból hamarosan az irodákba is utat talál.

A bejelentések közül a fejlesztők talán az appon, pontosabban az Alexa esetében skillen belüli vásárlásoknak örülhetnek legjobban. Utóbbi nem teljesen ismeretlen a platformon, a vállalat nemrég kiadott hangalapú Jeopardy játékánál már felbukkant a megoldás, ott a felhasználók havi 2 dolláros díjért (vagy Prime előfizetés birtokában) kaphatnak rendszeresen új tartalmakat. Az új funkcióval egyaránt lehetőség nyílik egyszeri vásárlásokra és a fentihez hasonló havidíjas konstrukciók igénybevételére is. Az Amazon első körben néhány kiválasztott partnerének teszi elérhetővé a megoldást előzetes verzióban, a szélesebb körű nyitás pedig jövőre várható.

A fejlesztőknek ezzel végre bővülnek a monetizációs lehetőségeik. Ehhez eddig a vállalat a Developer Rewards programot kínálta, azon keresztül a legnagyobb felhasználói aktivitást generáló skillek fejlesztői számos kategóriában pénzjutalomban részesültek, illetve a cég AWS kuponokkal is honorálta a teljesítményt. A frissen bejelentett újítással ugyanakkor az appkészítők jóval nagyobb kontrollt kaphatnak a bevételi konstrukciók fölött - hiánypótló lehetőségről van szó, hiszen eddig nem volt lehetőség aránylag stabil, Alexa skillekre építő bevételi forrást kiépíteni. Ennek fényében ugyanakkor különösen látványos a platform térnyerése, ahogy a cég megjegyzi, mára a külső fejlesztőktől származó skillek száma a 25 ezret is meghaladja.

Szintén fontos újítás az értesítések kiterjesztése. A funkció persze nem jelenti, hogy az Alexa az esti filmnézésnél közbekiabálva szól majd az egyes skillekhez érkező frissítésekről, helyette a virtuális segédet futtató eszközök egy zöld LED-et villantanak fel értesítések esetén - opcionálisan egy rövid hangjelzéssel kiegészítve. A bejövő értesítések listája hangparancsra hívható elő.

A funkcionalitás előzetes verzióban már elérhető több skillkategóriában is, mint a vásárlás vagy a híroldalak skilljei, néhány kiválasztott Amazon partner pedig már be is építette alkalmazásába, mint a The Washington Post vagy az AccuWeather, utóbbi egyebek mellett váratlan időjárási változások esetén jelez a felhasználóknak. A listát az Amazon folyamatosan bővíti, a stabil, teljes körű elérhetőség az értesítések esetében is jövőre várható - az érdeklődők a preview verzióra már most feliratkozhatnak.

Mindezek mellett úgy tűnik, hogy az asszisztens rövidesen az irodákba is eljut, legalábbis a Wall Street Journal értesülései szerint. A lap arról számolt be, hogy az Amazon platformját a üzleti ügyfelek számára is kiterjeszti, azzal a cégek saját, belső használatra szánt skilleket fejleszthetnek, illetve külső fejlesztők üzleti felhasználásra szánt termékeik is igénybe vehetik. A vállalati szegmenst célzó skillek rendkívül sokfélék lehetnek, azokkal a tárgyaló világításának kezelésétől a Salesforce adatok lekérdezéséig számos feladat ellátható hangvezérléssel - természetesen az otthon megszokott funkciók mellett, mint például a hírek felolvastatása. De a WSJ szerint a cég olyan appok fejlesztésére is lehetőséget ad majd, mint a naptárkezelés, a tárgyalófoglalás vagy a különböző termékek megrendelése.

Az üzleti szegmens hatalmas potenciált jelent az Amazon számára, hiszen egy eddig kiaknázatlan területen vetheti meg a lábát, ráadásul a virtuális asszisztensek mezőnyében elsőként - így ezen a piacon is jó eséllyel építhet ki vezető pozíciót.