Kiborult a VMware: jön az Azure Migrate

VMware-kompatibilis megoldással bővíti az Azure felhős környezetét a Microsoft. Az Azure Migrate lehetővé teszi, hogy a saját adatközpontjaikban VMware virtualizált környezetet használó vállalati felhasználók is elkezdjék a költözést a nyilvános felhő felé és bevezessék a hibrid felhős modellt. Ez eddig is nyitva állt a Hyper-V alapon virtualizáló cégek számára, a VMware-es cégek (ami a piac jelentős része) számára azonban az Azure csak Hyper-V-konverzió formájában kínált kulcsrakész megoldást.

Ez változik az Azure Migrate november 27-i bétás rajtjával: az ingyenes eszköztár lehetővé teszi, hogy a VMware-rel virtualizált szervereket a cégek egyszerűen felhős környezetbe mozgassák át, így bizonyos számítási feladatok nagyon gyorsan átállíthatóak Azure-re. A Microsoft ígérete szerint a Migrate a költözés minden lépcsőjénél segít, így a virtuális gépek feltérképezésében, erőforráshasználatuk optimalizálásában, illetve az Azure szolgáltatásokkal való integrációban is. A megoldás lényege pedig, hogy nem csak az egyes virtuális gépek, hanem teljes összetartozó klaszterek, teljes alkalmazások migrálhatóak vele, egyben. A Migrate várhatóan 2018 folyamán lesz általánosan elérhető.

A VMware öröme azonban nem felhőtlen - hogy finoman fogalmazzunk. A cég passzív-agresszív blogbejegyzésben kezdte el szidni az Azure Migrate-et, amely egy nem támogatott, a VMware-től függetlenül fejlesztett megoldás. Ami a cégnél kicsapta a biztosítékot: a Microsoft bejelentette, hogy az Azure-ön "rendes" VMware virtualizáció is elérhető lesz a megszokott VMware infrastruktúrával, vagyis a virtuális gépek esetében tényleg semmilyen változtatást nem kell eszközölni a migráció érdekében.

A Microsoft lépése logikus: egy on-premise VMware környezet Azure-ös migrációja eddig legalább két lépés volt, első körben Hyper-V-re kellett migrálni a környezetet, második lépésként jöhetett a hibrid felhő bevezetése. Ez gyakorlatilag teljesen kizárta a Microsoftot erről a jövedelmező piacról, ezért lépnie kellett, elérhetővé tette a VMware stacket az Azure-ben, így a migráció egy lépésre rövidülhet. Azt azért a cég is hangsúlyozza, hogy ez csak köztes állapot, az ideálisnak a VMware teljes levetkőzését tekinti, de megérti, hogy "bizonyos VMware workloadok esetében ez kihívásokkal járhat".

A bejelentés szerint a megoldás egyszerű(en hangzik): az Azure nyers vasán fut a VMware teljes környezete, azonos adatközpontban az "igazi" Azure-ral. Komoly műszaki teljesítmény a Microsoft oldalán, hogy ezt a VMware környezetet össze tudta kötni az Azure saját vezérlő rendszereivel (és például a számlázással), így nem egy idegen elemként, hanem tényleg az Azure részeként tud működni. Annyit a cég azért elejt, hogy ennek ára lesz: "a VMware stack hosting egy nyilvános felhőben nem kínálja ugyanazt a költségmegtakarítást, mint a cloud-natív szolgáltatások használata, de a lehetőség további rugalmasságot kínál az Azure felé vezető úton".

Egyedül nem megy - szerintünk

A VMware-nek van már tapasztalata ilyen környezetek fejlesztésével, a cég az Amazonnal együttműködve már hozott tető alá hasonlót. "Tapasztalatunk azt mutatta, hogy a nyilvános felhős környezetek jelentős közös mérnöki munkát igényelnek nagyvállalati számítási feladatok alá. Ennek megfelelően nem tudjuk felvállalni a támogatás nélküli megoldásokat, amelyek nem optimizáltak a VMware stackhez. A VMware nem ajánlja és nem támogatja azok vásárlókat, amelyek az Azure bejelentett partner ajánlatát választják."

A támogatás megvonása komoly lépés a VMware részéről, gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha kompatibilitási probléma vagy egyéb gond merül fel a használat során, azt saját hatáskörben a Microsoftnak kell majd megoldania. Nagyvállalati környezetben az ilyen kompatibilitási minősítések tudják befolyásolni a vásárlási döntéseket, azzal pedig, hogy a VMware nem hajlandó minősítést adni az Azure-nek, sok ponton alá tudja ásni a Microsoft kezdeményezését.

Van másik

Robbanásszerűen növekszik az IaaS piaca, nem véletlen, hogy a virtualizációban egyik úttörő VMware igyekszik valahogyan felmászni erre a száguldó vonatra. A cégnek az Amazon nyújtott segédkezet, a két vállalat közösen fejlesztett egy egyedi megoldást, a VMware Cloud on AWS néven. Ez pontosan azt nyújtja, amit a neve is ígér: a VMware teljes virtualizációs platformja, amely az Amazon "csupasz vasán" fut. A megoldás roppant ígéretes: az "otthon" VMware-t használó szervezeteknek kínál nyitási lehetőséget a nyilvános felhő felé úgy, hogy közben teljesen a VMware technológiánál maradhatnak, azt semmi egyébbel nem kell kombinálniuk.

Egy másik irány az IBM-VMware kooperáció eredménye, az IBM Cloud for VMware Solutions. Ez is a hibrid felhőt célozza, vagyis az amazonos együttműködéshez hasonlóan a privát felhős és a nyilvános felhős infrastruktúra egyesítésére törekszik. Az együttműködés azonban itt szerteágazóbb, vSphere, VCenter és VMware Cloud Foundation SDDC is elérhető szolgáltatás formájában az IBM-től. Ennek ráadásul része lesz a VMware HCX is, amely a cég saját fejlesztésű felhős migrációs eszköztára - egyelőre bétában.

A VMware pedig végső soron ebben, a HCX és a Cloud Foundation SDDC kombinációjában látja saját (és vásárlói) jövőjét: a partnerek fogják és telepítik saját infrastruktúrájukra a Cloud Foundationt, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy igénybe vegyék ezt az infrastruktúrát nyilvános felhő formájában. Ez egy támogatott és tesztelt szolgáltatás, a VMware áldásával, ráadásul már több partnertől, így az IBM-en kívül az OVH-tól, a Rackspace-től, a CenturyLinktől is elérhető.