VR fotelből vezérelhető robotot mutatott be a Toyota

Robotbőrben látja a fizikai munka, vagy legalábbis bizonyos munkák jövőjét a Toyota: a vállalat lerántotta a leplet legújabb, harmadik generációs humanoid robotjáról, amelynek különlegessége, hogy azt lehetőség van távolról, egy speciális, VR szemüveget is magába foglaló rendszerrel vezérelni. A T-HR3 néven bemutatkozott robot 1,54 méter magas, 75 kilogrammot nyom és elsősorban különböző segédfeladatokra tervezték, otthonokban az idősek mellé, kórházakba vagy akár építkezésekre és katasztrófa sújtotta területekre - de a gyártó a későbbi űrbéli felhasználás lehetőségét sem zárja ki.

A robot a hozzá tartozó MMS (Master Maneuvering System) segítségével vezérelhető. Lényegében egy nagyméretű fotelt kell elképzelni, amelybe beleülve a felhasználó karjaira összesen 16 szervómodullal megpakolt "kesztyűk" kerülnek, illetve a lábakra is jutnak érzékelők. A robot fején lévő kamerák képét a kezelő VR headseten keresztül láthatja, amellyel a gép természetesen a viselő fejmozgását is követi - a Toyota képei alapján egyébként egy HTC Vive-ról van szó. Magában a robotban összesen 29 szervómodul teljesít szolgálatot és ugyancsak 29 testrésze képes mimikálni a felhasználó mozgását, beleértve a masina tíz ujját is.

A vezérlés nem teljesen triviális, a T-HR3 ugyanis a lábak sétaszerű mozgatásával bírható haladásra, ugyanakkor ennek megfelelő elsajátítása ülő helyzetben igényelhet némi gyakorlást. A robotot mindenesetre a gyártó felszerelte az ügyetlenkedő felhasználók elleni védelemmel, az egyebek mellett megtartja egyensúlyát, akkor is, ha netán valamilyen tereptárggyal ütközne. A kezelő továbbá a robot által kifejtett erőt is precízen vezérelheti saját mozdulataival - a Toyota bemutatóvideójában ezt egy léggömb felemelésével illusztrálja.

A gyártó a tervek szerint a november végén kezdődő International Robot Exhibition robotkiállításon is felvonultatja az új robotot. A kereskedelmi megjelenést egyelőre nem érdemes várni, jelen állás szerint a cég elsősorban tanulmányrobotnak fejlesztette a T-HR3-t, amely kitaposhatja az utat a "barátságos és segítőkész" robotok fejlesztéséhez.