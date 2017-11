Kitört a médiaszolgáltatók béklyójából az HBO GO

Új korszak kezdődik a mai naptól a világ egyik legnépszerűbb online videostreaming-szolgáltatása, az HBO GO életében. Az anyavállalat a platformot mostantól teljesen nyitottá teszi, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy bárki előfizethet a havidíjas szolgáltatásra, közvetlenül az HBO-nál, azaz nem kell többé közvetítőcégeket, jellemzően médiaszolgáltatókat megkeresnie az ügyfélnek. Ugyanezt az üzleti modellt követi a kezdetek óta az HBO GO első számú riválisa, a hazánkban hivatalosan tavaly január óta elérhető Netflix. Az HBO GO előfizetésért a cég havonta 1990 forintot kér.

Az HBO GO és a Netflix katalógusa közt a legalapvetőbb különbség, hogy előbbinél gyakorlatilag minden tartalom (közel 800 mozifilm és 180 sorozat) lokalizált, azaz legalább magyar felirattal, de jellemzően inkább magyar szinkronnal rendelkezik. Ez hazánkban kiemelten fontos szempont az ügyfelek nagy többsége számára, amit a Netflix is felismert, és bizonyos sorozatait mostanra legalább magyar felirattal ellátta.

A szolgáltatást eddig kizárólag csak valamilyen médiaszolgáltatón keresztül, azaz jellemzően távközlési cégektől lehetett megrendelni, eleinte ráadásul kizárólag azok férhettek hozzá az online katalógushoz, akik valamelyik HBO mozicsomagra is előfizettek. Ezt az üzleti modellt tavaly áprilisban már fellazította az HBO azzal, hogy elsőként a Telenor Magyarországon keresztül mindenki számára elérhetővé tette az HBO GO-t. Ebben a konstrukcióban az sem volt feltétel, hogy a szerződő egyébként a Telenor ügyfele legyen.

Az HBO GO a legnagyobb magyar távközlési szolgáltatónál, a Magyar Telekomnál is előfizethető kábeltévé (IPTV) előfizetés nélkül, de az továbbra is feltétel, hogy az ügyfél vezetékes, vagy mobilnet-szolgáltatást is vásároljon a cégtől. A Telekom és a Telenor egyaránt havi 2490 forintért kínálja az HBO GO szolgáltatást, a UPC Magyarországtól pedig már 1490 forintért is kérhető a szolgáltatás internetelőfizetés mellé. Az HBO GO tartalmát (mely az HBO mozicsatorna élő adását is tartalmazza) okostelefonokon és tableteken, Chromecast-on, egyes Samsung okostévéken, PlayStation konzolokon, PC-ken valamint Apple TV-n lehet streamelni. Egy előfizetéshez legfeljebb öt eszköz társítható, a kiválasztott tartalmak párhuzamosan két eszközön nézhetők.