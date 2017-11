Kivonul Kínából az Amazon

Gyakorlatilag teljesen kivonul a kínai piacról az Amazon Web Services, a kiskereskedelmi óriás felhős üzletága. Az érintett adatközpontokat az Amazon nem zárja be, azok üzemeltetését azonban már teljesen átadja helyi partnerének, a Beijing Sinnet Technology-nak, mintegy 300 millió dollárért cserébe - derül ki utóbbi cég saját pénzügyi jelentéséből derült ki. A dokumentum szerint azért veszi át teljesen az Amazon kínai jelenlétét, hogy "meg tudjon felelni az ország törvényeinek és szabályozásainak és hogy tovább növelje az AWS biztonságát és szolgáltatásának minőségét".

A Wall Street Journal értesülése szerint a lépés hátterében az áll, hogy a kínai hatóságok minden korábbinál erősebben szorítják a külföldi cégek kínai szerepvállalását és bizonyos szabályozásokkal teljes kivonulásra kényszerítik őket. A Sinnet és az Amazon együttműködése egyébként nem új keletű, a két cég még 2016-ban egyezett meg arról, hogy a kínai AWS kiépítését és üzemeltetését a Sinnet fogja elvégezni, számlát is ez a cég állít ki az igénybe vett szolgáltatásokról. A szerződés szerint az Amazon a szoftvereket, tanácsadást és műszaki támogatást biztosít a Sinnet számára.

Egyelőre hivatalos forrás nem erősíti meg, hogy a Sinnet pontosan mit is vásárolt 300 millió dollárért, az üzemeltetést ugyanis mint láttuk eddig is a cég végezte. Az Amazon valószínűleg tulajdonos volt bizonyos kínai infrastruktúraelemekben (adatközpontok, hálózat), ezeket vásárolhatta ki most a Sinnet teljesen, így az amerikai cég szerepvállalása még kisebb.

Az AWS elérhető marad Kínában

Az Amazon tagadja a Wall Street Journal értesülését. A cég közleményében leszögezte, hogy "nem adta el kínai üzletágát", és "mindent megtesz azért, hogy a kínai partnerek hozzáférjenek az AWS iparági vezető felhős szolgáltatásaihoz". Az Amazon azonban elismeri, hogy "a kínai törvények megtiltják a nem-kínai cégek számára, hogy bizonyos technológiákat és szolgáltatásokat nyújtsanak", ezért a törvényi megfelelés érdekében bizonyos fizikai infrastruktúrát az Amazon valóban átad a Beijing Sinnetnek, régi partnerének.

A cáfolat azonban inkább burkolt elismerésnek tűnik: az Amazon szerint az AWS hivatalos értékesítője a Sinnet a kínai régióban, bár az amerikai cég megőrzi az AWS szolgáltatások szellemi tulajdonát. Ez arra utal, hogy az AWS jelenlegi formájában de facto elérhető marad Kínában, azt azonban már nem az Amazon, hanem a Sinnet üzemelteti saját infrastruktúráján, az Amazontól licencelt szoftvereket felhasználva. Ez nyilván jelentős különbség ahhoz képest, ahogy az Amazon világszerte dolgozik, saját szoftvereit saját hardverein, saját mérnökei üzemeltetik.

Ez a konstrukció nagyon hasonló ahhoz, amit a Microsoft használ a kínai Windows esetében. A cég kormányzati kérésre készített egy speciális Windows-változatot, amely kínai belpiacos titkosítási algoritmusokat használ, a frissítések kiszolgálását és a telemetriai adatok gyűjtését sem a Microsoft szerverei, hanem a helyi hatóságok végzik. Ebben az esetben is a rendszer szellemi tulajdona a Microsofté marad, annak értékesítését viszont helyi partnereken keresztül végzi, az adatok pedig minden esetben Kínában maradnak.