Microsoft: új dimenziót nyit a laptopok üzemidejében az ARM

Felülmúlta a Microsoft elvárásait Windows 10 ARM referenciaplatform akkus üzemideje. A cég szerint Qualcomm Snapdragon processzorral szerelt fejlesztéssel átlagos használat (napi 6-8 óra) mellett elég lehet néhány naponta töltőre csatlakoztatni a gépeket. Ennél konkrétabbat egyelőre nem árult el a cég, ugyanakkor az utalás legalább 18 órás üzemidőt sejtet, ami nagyjából 50-80 százalékkal lenne magasabb az Intel processzoros (jobb) gépek átlagos értékénél. Bizonyos ARM-os tabletek üzemideje alapján erre nagyobb akkumulátorral még akár egy 13-14 hüvelykes képátmérőjű kijelző mellett is lehet esély. Nagyobb kérdés, hogy számítási teljesítményben mire lesz képes a rendszer, amelynek x86-os emuláció mellett is elfogadható tempót kellene nyújtania.

A Microsoft elmondása alapján komoly elvárásaik voltak az üzemidővel kapcsolatban, a végeredmény azonban még ezt is felülmúlta. A cég képviselője állítja, hogy ennek hála egy darabig otthon lehet majd hagyni a töltőt, a gép átlagos használat mellett néhány napig is kihúzhatja egyetlen töltéssel. Arról nem szól a fáma, hogy a tapasztalat alapját adó referenciaplatform mekkora kijelzővel, illetve akkumulátorral szerelték, de vélhetően átlagos paraméterekkel rendelkezhet a szóban forgó rendszer. Azt azonban már régóta tudjuk, hogy a rendszer alapját az az okostelefonokban is megtalálható Snapdragon 835 adja, amely a Qualcomm aktuális csúcsfejlesztése.

Az ARM utasításarchitektúrájára épülő rendszerchip fogyasztását publikusan nem részletezi a tervezőcég, azonban nem hivatalos adatok alapján a processzor 4 wattos TDP-vel és 2 wattos SDP-vel (kvázi átlagfogyasztás) rendelkezik. Előbbi érték az Intel Core m processzorainak környékén mozog, azok ugyanis 4,5 wattos TDP-vel rendelkeznek, amely igény szerint (a maximális üzemi frekvencia rovására) 3,5 wattra korlátozható. Mindez ugyanakkor a csúcsértéket jelenti, amelyet bizonyos körülmények mellett (pl. megfelelő hőmérséklet) néhány másodpercig még túl is léphet a processzor.

Átlagos használat során azonban viszonylag ritkán, és akkor sem sokáig pörögnek a fogyasztási keret felső határának közelében a processzorok, böngészés, szövegszerkesztés, vagy éppen egy videó lejátszása közben sem jellemző, hogy 10-30 százaléknál nagyobb lenne a CPU kihasználtsága. Ilyen körülmények között (részben) az utasításarchitektúra sajátossága miatt az ARM-os processzorok felé billen a mérleg. Ennek alapvető oka, hogy míg az x86 gyökere a CISC (Complex Instruction set Architecture), addig az ARM-é a RISC (Reduced Instruction Set Computer) architektúracsaládokból ered.

Bár az x86 és ARM esetében a két irány némileg összemosódott az elmúlt évek során, a továbbra is fennálló különbség azt eredményezi, hogy utóbbira épülő processzorok alapfelépítése jellemzően egyszerűbb. Nincs szükség egy rendkívül bonyolult, sok tranzisztorból felépülő, és így nagy disszipációt eredményező dekóderre, az egyes utasításokat egyszerűbben, kevesebb (jellemzően akár egy) órajelciklus alatt végre lehet hajtani. Ennek azonban ára van, amelyet a szoftver oldalán kell megfizetni, mivel ugyanazt a műveletet több kódsorral kell végrehajtani. (A konkrétabb különbségeket egy jövőbeni cikkünkben taglaljuk majd.)

Fogyasztásban tehát vitathatatlan az ARM előnye, a kérdést leginkább a már említett számítási teljesítmény jelenti majd. Utóbbi azért is sarkalatos pont, mert a Microsoft emulációt alkalmaz majd az ARM-os fordításban (még) nem létező x86-os programok futtatásához. Ennek megfelelő minőségéhez a célplatformnak a forrásnál többször erőteljesebb hardverrel kell(ene) rendelkeznie, ami jelen állás szerint nem feltétlenül van meg, a Snapdragon teljesítményét legfeljebb az erősebb Atom processzorokéval lehet egy lapon említeni. Hogy mindez a gyakorlatban mit jelent majd az hamarosan kiderül, a Microsoft ígérete szerint ugyanis még idén megjelenik Windows 10 ARM operációs rendszere és az azt futtató első PC(-k).