Multi-site menedzsmenttel érkezik a Cisco ACI 3.0

Megérkezett a Cisco ACI (Application Centric Infrastructure) 3.0-s kiadása. A hálózatautomatizáló (SDN) szoftver legújabb verziója több újdonságot mutat be, a multi-site menedzsment mellett Kubernetes integrációval gazdagodik a platform, amely a rugalmasabb, átláthatóbb felhasználói felület mellett a biztonságot is növeli. A Cisco szerint ezzel az ACI-t használó nagyjából 4000 ügyfél egyszerűen aknázhatja majd ki a többfelhős stratégia előnyeit, miközben az infrastruktúra skálázhatósága és kezelhetősége továbbra is egyszerű marad.

A friss ACI legnagyobb dobásaként a multi-site menedzsment emlegeti a Cisco, amivel kvázi észrevétlenül kapcsolhatóak össze eltérő földrajzi helyen található, ACI-kompatibilis hálózatok. Az új képességgel ezek könnyen skálázhatóak, ezzel együtt az egyes munkafolyamatok könnyen migrálhatóak, miközben a rendelkezésre állás is nőhet, a meghibásodott domainek ugyanis könnyen izolálhatóak. Ugyancsak előny, hogy az egységes, központosított hálózati policy lehetősége elérhető a különböző hálózatrészek között. A Cisco szerint ezzel nagyban megkönnyíthető egy esetleges katasztrófa utáni helyreállítás kivitelezése is.

Ugyancsak fontos előrelépés a Kubernetes integráció, amelynek hála egyes konténerekbe csomagolt munkafolyamatok vagy ACI hálózati policyk könnyen telepíthetőek akár multi-site környezetben is, egységes hálózati szerkezet mellett. Ennek előnye, hogy új adatközponti alkalmazás telepítésekor vagy a meglévő alkalmazások módosításakor a hálózat könnyedén adaptálható, nincs szükség időigényes és hibaforrásként jelentkező manuális beállításokra. A lehetőség egyes hypervisorok mellett már eddig is elérhető volt (Microsoft Hyper-V, Red Hat KVM és VMware vSphere), a Cisco most ezt terjesztette ki konténerekre is, amelyhez a legnépszerűbb, platform- és gyártófüggetlen, általánosan használható és általános célú menedzsmentplatformot, a Kubernetest választotta a cég.

Az új funkciók mellett a biztonságot is növeli a 3.0-s ACI, az ugyanis a First Hop Security funkció integrálásának köszönhetően csillapítja egy esetleges IP/MAC spoofing támadás hatásait. A szoftver továbbá képes automatikusan hitelesíteni a munkafolyamatokon belüli adatfolyamokat, majd azokat egy biztonságos csoportba helyezni és különféle policyk alapján szabályozni. Végül, de nem utolsó sorban a felhasználói felület is átalakult, amit a Cisco csak "next genként" emleget. Az ígéret szerint a felület egyszerűbb és egybefüggőbb lett, illetve megújult a kvóta menedzsment, valamint már van lehetőség egyszerűen késleltetést mérni az egyes végpontok között.