Szívinfarktus-előrejelző okosóra, magyar csapattól

Érdekes magyar projekt vett lendületes rajtot az Indiegogón: egy egészségfókuszú okosóráról van szó, amely kivételesen nem a fitneszkiegészítők sorát bővíti, helyett a szívinfarktus és egyéb egészségügyi problémák korai észlelését helyezi középpontba.

A MAP Health Watch nevű termék a nap 24 órájában figyeli a viselő különböző egészségügyi paramétereit, beleértve a szívritmust, a becsült vérnyomást, a bőr hőmérsékletét, a bőr elektromos aktivitását és a mozgást is. Az órához természetesen mobilalkalmazás is párosul, amellyel a felhőbe menthetők az eszközzel mért adatok, különböző napi célok állíthatók be, az eredmények ismerősökkel is megoszthatók, illetve innen telepíthetők a készülék firmware frissítései is.

Az óra jelenleg nyolcféle problémát képes diagnosztizálni: korai szakaszban észleli a szívritmuszavart, a véroxigén-szaturációból tüdőbetegségek megjelenésére is tud következtetni, a testhőmérséklet változása alapján pedig az esetleges fertőzésekre, illetve a kihűlésre-túlmelegedésre is. A szabálytalan szívritmusból képes stroke fellépését is megállapítani, illetve a túlzott stressz és kiszáradás esetén is jelez. Végül de nem utolsó sorban a gyorsulásmérője az elesést vagy egyéb baleseteket is detektálja. A tervek szerint a későbbi frissítések új funkciókat is hoznak majd, így az allergiás, asztma- és epilepsziás rohamok, valamint az alvászavar figyelésére is alkalmas lesz az óra.

A viselhető eszköz probléma esetén nem csak a felhasználónak jelez, de a beállított rokonoknak, ismerősöknek is, valamint a cég orvosi csapatával is felveszi a kapcsolatot - vészhelyzetben pedig a helyi mentőszolgálatot is értesíti. Az órához kapcsolódó szolgáltatások háromféle csomagban érhetők el. A havi nettó 30 dollárért igénybe vehető pakk évente egyszer teljes jelentést ad a viselő egészségének állapotáról és változásáról az időszak alatt, illetve évente egy orvosi telefonos konzultációt is magában foglal. A havi nettó 50 dolláros csomag már évi két jelentést és három konzultációt tartalmaz. Az eszközt Indiegogón megvásárlók számára a cég egy 3 vagy 6 hónapig igénybe vehető ajándék előfizetési csomagot is ajánl, ennél azonban csak a szolgáltatás lejártával kap teljes jelentést az ügyfél, illetve a másik két konstrukcióval ellentétben itt nincs lehetőség a korábbi orvosi leletek bevitelére és tárolására.

A kerek AMOLED kijelzővel szerelt MAP Health Watch a legkorábban jelentkezőknek nettó 195 dollárért érhető el Indiegogón, ha ezek elfogytak a cég 245 dollárért adja a következő kört. Ha egy társaságból többen is vásárolnának az órából, a vállalat további kedvezményeket kínál, ezekért érdemes felkeresni a cég közösségi finanszírozási oldalát. Persze ahhoz hogy az okosóra piaci termékké válhasson, előbb a kitűzött finanszírozási célt kell elérnie a cégnek. Ez az összeg 150 ezer dollár, amelyből eddig a vállalat valamivel több mint 41 ezret gyűjtött össze úgy, hogy még 21 napjuk van hátra a projektből.