Windows Phone: leáll a fejlesztés

Befejeződik a Windows mobilos platformjának fejlesztése - jelentette be Twitteren Joe Belfiore, az operációs rendszerekért felelős microsoftos Corporate Vice President. A több különböző üzenetbe szétosztott bejelentés szerint a Microsoft nem fejleszti tovább a mobilos Windows rendszert, sem új képességek, sem új hardverek "nincsenek fókuszban" - fogalmaz eufemisztikusan Belfiore. A gyakorlatban tehát a Microsoft erről a platformról immár végleg lemond.

Of course we'll continue to support the platform.. bug fixes, security updates, etc. But building new features/hw aren't the focus. 😟 https://t.co/0CH9TZdIFu - Joe Belfiore (@joebelfiore) October 8, 2017

Sokat elmond azonban a Microsoft hozzáállásáról, hogy a fejlesztés hivatalos lezárásáról továbbra sincs központi közlés. Sem sajtóközlemény, sem semmilyen más állásfoglalás nem ad méltó nyugvópontot a mobilos Windows számára, csupán egy felsővezető néhány szavas üzenete temeti el a hányatott sorsú rendszert. Ez a fajta erőltetett kétértelműség a Windows Phone majd a Windows 10 Mobile egész karrierjét végig kísérte, roppant sajnálatos, hogy a cég még ezen a ponton sem tudott a sarkára állni és méltóan elbúcsúztatni.

Windows Phone - ennyi volt

Ami a bejelentésben igazán meglepő, hogy a Microsoft egészen eddig nem ismerte el, hogy a mobilos Windowsnak bizony vége van. A cég hivatalos álláspontja ugyanis egy ideje az, hogy a saját gyártású eszközök fejlesztését és forgalmazását leállítja, de a rendszert más gyártók számára elérhetővé teszi és annak fejlesztése is folyamatos, igaz, elsősorban a nagyvállalati felhasználók igényeit követve. És ugyan a Lumiák gyártása tényleg le is állt, a telefonok gyártásával, fejlesztésével, terjesztésével foglalkozó divíziót a cég leépítette illetve eladta, más cégek még az elmúlt hónapokban is dobtak piacra Windows 10 Mobile-t futtató eszközöket - például idén nyáron jelent meg az európai piacokon az Alcatel Idol 4 Pro is.

Alcatel Idol 4 Pro - az egyik utolsó mohikán.

A már kiadott verziókat (és eszközöket) viszont a cég természetesen nem hagyja cserben, a klasszikus Microsoft-hagyományok szerint továbbra is masszív támogatás érkezik, mind hibajavítások, mind biztonsági javítások rendszeresen érkeznek majd a mobilos rendszerekhez. Így például a Windows 10 Mobile utolsó, 2017 április végi kiadása (ez a 1703, más néven Creators Update) egészen 2019 júliusáig támogatást élvez - vagyis ahogy az asztali rendszerek, havi frissítésben részesül. Azok a telefonok azonban, amelyekre nem jött meg a 1703, hamarabb kiesnek a támogatási ciklusból - a Windows Phone 8.1 például már idén 2017 július 11-gyel elveszíti a támogatását.

Posztmortem?

Belfiore egyébként meglepő őszinteséggel (de kurtán) beszél arról is, hogy mi vezetett a döntéshez: "Nagyon keményen próbálkoztunk az app fejlesztők ösztönzésével. Fizettünk pénzt. Írtunk alkalmazásokat nekik [helyettük]. De a felhasználók száma túl alacsony volt a legtöbb cég számára ahhoz, hogy befektessenek [a platformba]." Ez egybevág a HWSW információival is: a cég különösen a Windows Phone bevezetésének hajnalán komoly fejlesztői programot indított az rajt megtámogatására, pénzügyi segítséget is nyújtott azon partnerek számára, amelyek fejlesztenének a platformra, sőt, bizonyos ponton microsoftos fejlesztők készítettek kliensappokat (például a Facebook vagy a Twitter számára).

Ez sem segített azonban megoldani a legfontosabb tyúk-tojás problémát: a fejlesztők nem foglalkoztak a platformmal, amelynek kevés felhasználója volt, a felhasználók meg nem vették a telefonokat, amelyekre nincsenek meg a legfontosabb alkalmazások. A Windows Phone és Windows 10 Mobile kemény kudarca egyébként korábbi elemzésünk szerint még így sem volt kőbe vésve, a cég vezetésének sorozatos melléfogásait azonban a platform már nem bírta ki - ahogy azt már 2014-ben is megírtuk.

Microsoft: komoly bajok vannak a konzumer biznisszel



A Microsoft számára jelenleg sokkal súlyosabb problémát jelent, hogy alig maradt a portfólióban olyan technológia vagy szolgáltatás, ami a köz, a konzumer felhasználók számára is releváns maradt volna, ahogy a múlt héten a Groove Music szolgáltatást is szögre akasztotta a cég. Az állítást azért rögtön érdemes is pontosítani: az Xbox, a Minecraft vagy az Office 365 továbbra is sikeresek - az igazán nagy horderejű szegmensekben azonban a cég gyakorlatilag nincs már jelen.

Vegyük például a Windows ökoszisztémát. Ez sok-sok, egyenként is külön platformnak számító részt von egybe, a nagyvállalati menedzsment- és biztonsági megoldások ma is az abszolút etalont jelentik a piacon. De: a konzumer szegmensben két fejlesztői platformként jelenik meg a Windows, a halva született UWP mellett a halálra ítélt Win32-es API van jelen, ezek jövője jelenleg roppant borúsnak tűnik. Persze a milliárdnyi windowsos PC nem fog eltűnni egy csapásra, a Microsoftnak hosszú-hosszú ideig van itt még keresni valója. De az innováció már átköltözött más platformokra, a webre és a mobilokra, és úgy tűnik nem is fog visszaköltözni a PC-re.

Kitörési pontokat pedig a Microsoft is keres. Az egyik ilyen a VR, ehhez a cég az asztali Windowst pozicionálja a Mixed Reality platformon keresztül, amely egy csapásra a VR-es innováció középpontjába helyezné a rendszert. A gond az, hogy a VR jelen állás szerint sehogyan sem akar sikerré válni és jelenleg óriási a veszélye, hogy a 3D-s monitorok útjára jut ez a technológia is. Van persze esély arra, hogy sikerre viszi a platformot a Microsoft és a VR-sisakok gyártóival együtt ütős ökoszisztémát alakít ki, de jelenleg ez inkább hitbéli, mint tényszerű kérdés.

Egy másik példa a konzumer-kudarcra. A Microsoft még 2001-ben (!) felismerte, hogy egy sikeres tech-cégnek uralnia kell a nappalit és a tévé, ezért dobra piacra az eredeti Xboxot, amelyet a második generációval tényleg sikerre is vitt. Ugyanakkor ezek az eszközök (amelyekből a harmadik generáció már nem is olyan átütő diadal) továbbra is elsősorban játékkonzolok és nem tudtak a digitális otthon központjaivá válni. Különösen erős a kontraszt az Amazon Alexával vagy a Google Home-mal szembeállítva: míg ezek a hangalapú asszisztensek az erős AI-jal megtámogatva valami egészen egyedi felhasználói élményt hoztak, az a Microsoft, amely immár 15 éve ott a nappalikban, van saját keresője, online szolgáltatásai és AI-kutatásban is az élen járók között van, képtelen volt bármit letenni eddig az asztalra.