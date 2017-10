Javát is támogat az Azure Functions

Hamarosan Java támogatással egészül ki az Azure Functions, a Microsoft szervermentes platformja - jelentette be a cég a múlt heti JavaOne konferencián. Az új képesség egyelőre előnézetben érhető el, hamarosan azonban élesben is bevethető lesz - ígéri a vállalat. A bejelentés szerint egyébként a Java-támogatás az egyik leginkább igényelt képesség volt a fejlesztők felől, így csak idő kérdése volt, hogy a cég végül beadja a derekát és ezt a nyelvet is támogatni kezdje.

A Java-támogatás egyébként egy másik fejlesztés "mellékterméke". Az Azure Functions runtime-ot nemrég írta úgy át a Microsoft, hogy az képes legyen futni a keresztplatformos .NET Core-on is, ekkor kerültek bele azok az alapvető képességek, amelyek végül a Java virtuális gépek futtatását is lehetővé teszik. Mi több, ezeken az új alapokon hamarosan újabb nyelvek támogatása is beindulhat.

A jó hír, hogy a Java-támogatás teljes értékű lesz, vagyis támogatja majd az Azure Functions különböző képességeit, mint a futtatási feltételek széles köre, az adatkapcsolások (data binding), az automatikus skálázódás és a futtatásonkénti/hívásonkénti díjazás.

A Microsoft elmondása szerint viszonylag egyszerű lesz majd Azure Functions-re fejleszteni: a csapat készített egy Maven plugint, amivel gyorsan hozhatóak létre és tehetőek fel új megoldások. A fejlesztést segíti az Azure Functions Core Tools is, ami gyakorlatilag az AF-runtime letölthető, helyben futó kiadása és lehetővé teszi a készülő kód futtatását és hibakeresését a fejlesztő gépén. Apróság, hogy támogatott az Eclipse, IntelliJ vagy épp a Visual Studio Code használata is.

Szervermentes - ebben még nagy jövő lehet

A szervermentes (serverless) architektúra nem annyira friss találmány, az Amazon az AWS Lambdával már pár éve jelen van a piacon. A technológia azonban most kezdett annyira beérni, hogy egyre inkább megéri az ilyen platformokra fejleszteni. A szervermentes megközelítésre gyakorlatilag a PaaS (platformszolgáltatás) utáni következő absztrakciós rétegként érdemes tekinteni. A tradicionális architektúrákkal szemben itt teljesen állapotmentes számítási konténerek futnak esemény alapon, teljesen illékony (ephemeral) formában (Martin Fowler és a ThoughtWorks találó definíciója). A megközelítést talán a FaaS, a Functions-as-a-Service írja le találóan: itt már nem csak az alkalmazás alatti változatos rétegek kapnak absztrakciót, hanem maga az alkalmazás is. Maradnak a függvények, amelyeket egyenként kapszulázva hívhatunk-skálázhatunk-fejleszthetünk.